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Доллар упал после данных по рынку труда США

03.07.2021 09:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар упал после данных по рынку труда США
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Доллар прервал продолжавшееся неделю восхождение на форексе и Московской бирже и покатился вниз на торгах в пятницу после ключевой статистики по рынку труда США.

Курс американской валюты в Москве, утром достигавший 6-недельного максимума, упал на 55 копеек за полчаса и ушел в минус относительно закрытия четверга.

На 16.19 мск пара доллар-рубль с расчетами «завтра» торгуется по 73,2125 рубля за доллар со снижение на 60 копеек относительно утренних максимумов и на 18 копеек по сравнению с завершением сессии накануне.

Индекс доллара, отражающий курс к 6 ключевым мировым валютам, теряет 0,22% и держится на отметке 92,38 пункта, что на 0,4% ниже 3-месячного максимума, показанного в первой половине дня.

Как сообщил американский Минтруд, в июне экономика США создала 850 тысяч новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах.

И хотя цифра более чем на 100 тысяч превысила консенсус-прогноз, уровень безработицы, вопреки ожиданиям, вырос - с 5,8% до 5,9%.

Общее число занятых в США остается на 6,7 миллиона человек ниже, чем до кризиса. Но ключевой цифрой, уронившей доллар, стали данные по зарплатам, отмечает рыночный стратег Informa Financial Intelligence Райан Науман.

Их рост замедлился с 0,5% в мае до 0,4% в июне. «Показатели заработной платы в значительной степени влияют на то, временной или устойчивой будет инфляция», а значит - и на будущую политику ФРС, объясняет Науман.

Рынок готовится к тому, что Федрезерв в конце 2022 года пойдет на первое повышение ставки, а уже в этом году может начать сворачивать программу выкупа активов, в рамках которой заливает в рынки по 120 млрд долларов ежемесячно.

Цифры ниже консенсуса по рынку труда США могут на время заглушить разговоры об ужесточении ФРС и подарить рынкам летнюю передышку, отмечает Фраческо Песоле, FX-стратег ING.

 С другой стороны, сильные данные по числу рабочих мест могут указывать на признаки перегрева американской экономики и наоборот подтолкнуть ожидания роста ставок, добавляет он.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс американской валюты в Москве, утром достигавший 6-недельного максимума, упал на 55 копеек.
 
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