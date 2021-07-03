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Доллар упал после данных по рынку труда США
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Курс американской валюты в Москве, утром достигавший 6-недельного максимума, упал на 55 копеек за полчаса и ушел в минус относительно закрытия четверга.
На 16.19 мск пара доллар-рубль с расчетами «завтра» торгуется по 73,2125 рубля за доллар со снижение на 60 копеек относительно утренних максимумов и на 18 копеек по сравнению с завершением сессии накануне.
Индекс доллара, отражающий курс к 6 ключевым мировым валютам, теряет 0,22% и держится на отметке 92,38 пункта, что на 0,4% ниже 3-месячного максимума, показанного в первой половине дня.
Как сообщил американский Минтруд, в июне экономика США создала 850 тысяч новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах.
И хотя цифра более чем на 100 тысяч превысила консенсус-прогноз, уровень безработицы, вопреки ожиданиям, вырос - с 5,8% до 5,9%.
Общее число занятых в США остается на 6,7 миллиона человек ниже, чем до кризиса. Но ключевой цифрой, уронившей доллар, стали данные по зарплатам, отмечает рыночный стратег Informa Financial Intelligence Райан Науман.
Их рост замедлился с 0,5% в мае до 0,4% в июне. «Показатели заработной платы в значительной степени влияют на то, временной или устойчивой будет инфляция», а значит - и на будущую политику ФРС, объясняет Науман.
Рынок готовится к тому, что Федрезерв в конце 2022 года пойдет на первое повышение ставки, а уже в этом году может начать сворачивать программу выкупа активов, в рамках которой заливает в рынки по 120 млрд долларов ежемесячно.
Цифры ниже консенсуса по рынку труда США могут на время заглушить разговоры об ужесточении ФРС и подарить рынкам летнюю передышку, отмечает Фраческо Песоле, FX-стратег ING.
С другой стороны, сильные данные по числу рабочих мест могут указывать на признаки перегрева американской экономики и наоборот подтолкнуть ожидания роста ставок, добавляет он.
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Курс американской валюты в Москве, утром достигавший 6-недельного максимума, упал на 55 копеек.
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