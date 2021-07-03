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Правозащитники: в Брестской области 2 июля задержано не менее 22 человек
Источник материала: Навiны
Не менее 22 человек задержано 2 июля в Брестской области, сообщают правозащитники.
Как сообщает телеграм-канал «Весна. Брест», известно, что десять человек задержано в областном центре: Диана Калишук, Светлана Калишук, Зоя Грушина, Надежда Круц, Тамара Кондратюк, Василий Речкин, Александр Шерстюк, Вячеслав Яровой, Ольга Малайчик и один неизвестный.
В Жабинке задержали шесть человек: Геннадия Гурина, Наталью Дырман, Александра Козлова, Сергея Кулика, Светлану Оскютик и Вадима Оскютика.
В Пружанах четыре задержанных: Анна Баран, Анатолий Девентейчик, Илья Ильяшевич и Юрий Попко.
В Березе задержали двоих, Вадима Пашкевича и Валентина Степкова.
Ольга Малайчик — единственная, кого впоследствии отпустили.
У некоторых прошли обыски по месту жительства.
На вечер 2 июля у правозащитников не было сведений о причине задержания этих людей.
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Не менее 22 человек задержано 2 июля в Брестской области, сообщают правозащитники.
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