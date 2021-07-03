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Цифра дня. Сколько потратят на фейерверк к 3 июля
03.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Спойлер: больше, чем на 9 Мая.
На сайте госзакупок появилась заявка на проведение в столице ко Дню Независимости пиротехнической постановки под оригинальное музыкальное сопровождение. Источник финансирования — бюджетные средства.
265 тысяч рублей
ориентировочная стоимость фейерверка
Для сравнения: на 9 Мая на фейерверк в Минске было запланировано 225 тысяч рублей, пишет
Ранее на сайте госзакупок размещали заявку на проведение на этой площадке гала-концерта «Беларусь единая» на День независимости. Из бюджетных средств планировали потратить около 345 тысяч рублей на материально-техническое обеспечение праздничного гала-концерта. Конкретно эту госзакупку признали несостоявшейся. Проводили ли новую, неизвестно.
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Спойлер: больше, чем на 9 Мая.
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