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Цифра дня. Сколько потратят на фейерверк к 3 июля

03.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Спойлер: больше, чем на 9 Мая.

На сайте госзакупок появилась заявка на проведение в столице ко Дню Независимости пиротехнической постановки под оригинальное музыкальное сопровождение. Источник финансирования — бюджетные средства.

265 тысяч рублей
ориентировочная стоимость фейерверка

Для сравнения: на 9 Мая на фейерверк в Минске было запланировано 225 тысяч рублей, пишет TUT.BY. В обоих случаях в исполнителях значилась компания «Империя огня».

Ранее на сайте госзакупок размещали заявку на проведение на этой площадке гала-концерта «Беларусь единая» на День независимости. Из бюджетных средств планировали потратить около 345 тысяч рублей на материально-техническое обеспечение праздничного гала-концерта. Конкретно эту госзакупку признали несостоявшейся. Проводили ли новую, неизвестно.

 
Теги: Минск
 
 
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