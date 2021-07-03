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118 мероприятий. Вот как в Беларуси отпразднуют День Независимости

03.07.2021 10:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 июля Беларусь отмечает свой главный праздник. С первыми лучами солнца вся страна погрузилась в атмосферу торжества. В разных уголках республики эту дату отметят по-своему, но обязательно весело и с размахом. Готова к празднованию Дня Независимости и столица, которая отмечает 77-ю годовщину освобождения от немецких оккупантов. Город уже наряжен в праздничную форму и собирается достойно встретить праздник, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

118 мероприятий. Вот как в Беларуси отпразднуют День Независимости

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Утвержден план мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь, куда вошло 118 мероприятий. Две основные площадки. Одна площадка около Дворца спорта, и одна площадка будет в Верхнем городе, которая будет называться «Гімн – гонар Беларусі». На этих площадках выступят творческие коллективы как города Минска, так и нашей страны. Очень интересная концертная программа. В девяти районах Минска будут основные площадки, где будут традиционные мероприятия развлекательные, выставлена военная техника с участием Министерства обороны Республики Беларусь. Республиканские мероприятия пройдут в вечернее время около стелы «Минск – город-герой».

118 мероприятий. Вот как в Беларуси отпразднуют День Независимости

Праздничная ярмарка и концерт «Мая краіна – Беларусь!» организованы на площадке у Дворца спорта. Ярмарка стартовала уже 2 июля. Программа с участием детских и молодежных творческих коллективов, артистов эстрады пройдет сегодня с 12 до 23 часов и завершится акцией «Споем гимн вместе».

118 мероприятий. Вот как в Беларуси отпразднуют День Независимости

Шумно и весело будет и в Верхнем городе. Там с полудня и до 11 вечера развернется грандиозное музыкальное шоу с участием Образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Республики Беларусь, фольклорной группы «Купалинка», заслуженных артисток Беларуси Жанет и Алены Ланской. Завершат программу всенародно любимые «Песняры». Не забыли и про традиционные уже выставки военной техники. Площадки с лучшими ее образцами развернулись в парках Янки Купалы и Победы, в Комаровском сквере, у Национальной библиотеки, «Чижовка-Арены», парках имени Павлова и Уго Чавеса.

118 мероприятий. Вот как в Беларуси отпразднуют День Независимости

Виталий Брель:
Хотелось бы добавить, что в 23:00 в шести точках Минска будет праздничный салют. Приглашаем всех минчан и гостей столицы принять участие в мероприятии.

118 мероприятий. Вот как в Беларуси отпразднуют День Независимости

Фейерверки раскрасят небо над парками Победы, имени Павлова, Уго Чавеса, набережной водохранилища Дрозды, «Чижовка-Ареной» и на площадке у Национальной библиотеки Беларуси. Проведите этот день ярко. С праздником, Беларусь!

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 3 июля Беларусь отмечает свой главный праздник. С первыми лучами солнца вся страна погрузилась в атмосферу торжества. В разных уголках республики...
 
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