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Гродненские спасатели достали упавшего в 3-метровый смотровой колодец мужчину
Источник материала: БелТА
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно мужчина упал в смотровой колодец, понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.
Сообщение об инциденте спасателям поступило 2 июля в 15.25. Требовалась помощь 35-летнему мужчине, упавшему в смотровой колодец глубиной 3 метра по ул. Мясницкой.
Работники МЧС извлекли пострадавшего из колодца, мужчина госпитализирован.-0-
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Сообщение об инциденте спасателям поступило 2 июля в 15.25. Требовалась помощь 35-летнему мужчине, упавшему в смотровой колодец глубиной 3 метра по ул. Мясницкой.
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