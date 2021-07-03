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Гродненские спасатели достали упавшего в 3-метровый смотровой колодец мужчину

03.07.2021 10:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно мужчина упал в смотровой колодец, понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.

Сообщение об инциденте спасателям поступило 2 июля в 15.25. Требовалась помощь 35-летнему мужчине, упавшему в смотровой колодец глубиной 3 метра по ул. Мясницкой.

Работники МЧС извлекли пострадавшего из колодца, мужчина госпитализирован.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сообщение об инциденте спасателям поступило 2 июля в 15.25. Требовалась помощь 35-летнему мужчине, упавшему в смотровой колодец глубиной 3 метра по ул. Мясницкой.
 
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