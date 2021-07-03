Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен на 3 июля

Источник материала: Смартпресс

Синоптики объявили на 3 июля оранжевый уровень опасности из-за гроз, сообщает Белгидрометцентр.

Так, по южной половине ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в дневные часы в отдельных районах град.

В целом по республике будет облачно с прояснениями. Максимальная температура воздуха днем составит +21..+27°C.

В Минске днем облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%), возможна гроза. Ветер северо-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +17..+20°C, днем +23..+25°C, вечером +19..+22°C.