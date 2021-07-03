Латвия усилила охрану границы с Беларусью

Источник материала: Смартпресс

Латвия приняла меры по усилению контроля границы с Беларусью из-за роста нелегальной миграции в Литву, заявил и. о. заместителя начальника Государственной пограничной охраны Латвии Андрей Рогозин в эфире телеканала LSM .

По словам Рогозина, на границе с Латвией пока спокойно, но меры, чтобы выявить возможных нарушителей, уже приняты.

Он также сообщил, что для патрулирования госграницы привечены сотрудники Сотруднки Европейского агентства охраны границ и береговой линии Frontex. "В сотрудничестве с европейским агентством Frontex наши литовские коллеги и мы из Латвии задействовали дополнительные ресурсы для поддержания контроля на наших общих границах. С 1 июля мы уже принимаем нескольких офицеров с техническими средствами с патрульной автомашиной, которые будут патрулировать внешнюю границу с Беларусью. Такую же поддержку получила и литовская сторона", - сказал Рогозин, добавив, что к помощи экспертов из агентства Frontex в охране внешней границы ЕС Латвия прибегнет впервые.