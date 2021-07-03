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Произведенные в Шампани вина в России не будут считаться шампанскими

03.07.2021 10:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Moet Hennessy предупредило о приостановке отгрузок в Россию на неопределенный срок в связи с запретом называть шампанскими вина, произведенные за пределами России.




Об этом со ссылкой на письмо, разосланное ООО «Моет Хеннеси Дистрибьюшн Рус», дистрибутором производителя шампанского, написали РБК, "Ведомости" и Forbes. Представитель Moet Hennessy отказался комментировать ситуацию по запросу Forbes.

Издание сообщает, пишет Thinktanks.by, что причина проблем с поставками - принятые недавно Госдумой поправки в законодательство, которые в частности, обязывают "производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в «игристое вино»". Согласно изменениям в российское законодательство, шампанскими теперь можно называть только напитки, произведенные на территории России.
 
 
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Moet Hennessy предупредило о приостановке отгрузок в Россию на неопределенный срок в связи с запретом называть шампанскими вина, произведенные за пределами России.
 
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