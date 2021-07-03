Произведенные в Шампани вина в России не будут считаться шампанскими

Об этом со ссылкой на письмо, разосланное ООО «Моет Хеннеси Дистрибьюшн Рус», дистрибутором производителя шампанского, написали РБК, "Ведомости" и Forbes. Представитель Moet Hennessy отказался комментировать ситуацию по запросу Forbes.

Издание сообщает,Thinktanks.by, что причина проблем с поставками - принятые недавно Госдумой поправки в законодательство, которые в частности, обязывают "производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в «игристое вино»". Согласно изменениям в российское законодательство, шампанскими теперь можно называть только напитки, произведенные на территории России.