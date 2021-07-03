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Произведенные в Шампани вина в России не будут считаться шампанскими
Источник материала: Партизан
Moet Hennessy предупредило о приостановке отгрузок в Россию на неопределенный срок в связи с запретом называть шампанскими вина, произведенные за пределами России.
Об этом со ссылкой на письмо, разосланное ООО «Моет Хеннеси Дистрибьюшн Рус», дистрибутором производителя шампанского, написали РБК, "Ведомости" и Forbes. Представитель Moet Hennessy отказался комментировать ситуацию по запросу Forbes.
Издание сообщает,
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Moet Hennessy предупредило о приостановке отгрузок в Россию на неопределенный срок в связи с запретом называть шампанскими вина, произведенные за пределами России.
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