Сергей Гайдукевич: «В 2020 году были не выборы. Это было противостояние…»

связалась по телефону с О.Гайдукевичем и попросила ответить на несколько вопросов, вытекающих из его протестного заявления. «Народная Воля»по телефону с О.Гайдукевичем и попросила ответить на несколько вопросов, вытекающих из его протестного заявления.





– Вы написали: «Я никогда не поддержу любые антиконституционные действа». Но, согласитесь, фальсификация результатов голосования на прошлогодних президентских выборах – это ведь грубейшее нарушение Конституции. И о том, что очень многие избирательные комиссии пошли под прессингом властей и спецслужб на этот противозаконный шаг, свидетельствуют сотни неопровержимых фактов.





Да, собственно, и сам Лукашенко косвенно признал, что итоги выборов сфальсифицированы. Почему вы, как лидер партии и депутат, не восстали против этого, не предложили тут же пересчитать бюллетени по каждому участку и при подтверждении фальшивых цифр поставить вопрос о проведении новых, честных выборов с соблюдением всех толкований законодательства?





– Первое. Никакие новые выборы были не нужны. Украина провела новые выборы, когда кандидатом в президенты был Виктор Ющенко. Он победил, и страна развалилась. Не в 2014 году развалили Украину, а тогда, когда пошли на поводу у оппозиции и провели незаконный третий тур выборов.





Второй момент. Нарушения во время выборов, возможно, и были. По каждому факту надо было разобраться.





Но я хочу сказать, что Лукашенко выиграл выборы, а Светлана Тихановская их выиграть не могла. Я объехал всю страну. Гомель Гродно , Витебск… Никто в том количестве, которое указывала Тихановская, за нее никогда не голосовал.





Поэтому при всех вопросах, которые кто-то задает, Лукашенко законно выиграл выборы. Нравится это кому-то или нет.





При этом (об этом заявляли и партия, и я) в стране, безусловно, надо проводить политические реформы. Потому что в 2020 году были не выборы. Это было противостояние, в котором оппозиция поставила такую задачу: мол, сменим Лукашенко любой ценой, а потом разберемся. Такие выборы лично мне не нужны, в таких случаях я всегда поддержу государственный строй и Конституцию.





– И все-таки: почему не расследовались факты фальсификаций, хотя об этом заявляли даже некоторые члены избирательных комиссий? Фактов было предостаточно…





– А я всегда говорил, что по каждому факту нужно было разобраться. Но, повторюсь, выборы выиграл Лукашенко. Это законно избранный президент страны.





А некоторые еще до выборов сказали: будем решать судьбу страны на улице. Сергей Тихановский, которого сейчас пытаются сделать политзаключенным, еще до того, как были сформированы избирательные комиссии, заявил: меня, мол, выборы не интересуют, всё решим на улице. Вот кто виноват! Тот, кто взбудоражил людей. И за них люди пострадали. Людей вывели на улицу, подставили, а хорошей улицы не бывает. Как не бывает и хорошей революции. Поэтому нужно смотреть в корень проблемы.





– Второй вопрос. В вашем заявлении по случаю несогласия с тем, что вас включили в санкционный список, есть такое утверждение: «Я всегда буду против решения судьбы страны на улицах». Но вы что, не слышали о таком высказывании философа с мировым именем Джона Локка: «Если государь нарушает закон, то народ получает право на восстание»?





Не потому ли тысячи и тысячи людей вышли на улицы, что власти уже в первую ночь после голосования попытались скрыть факты фальсификации волеизъявления народа? Чем, на ваш взгляд, продиктовано то, что на большинстве избирательных участков вообще не были вывешены итоговые протоколы голосования?





– Не знаю, что там говорил философ, но не бывает хороших улиц и революций. Ни одна страна, прошедшая через уличные протесты, ничего хорошего не получила. Улица – это кровь и насилие. И ни один погибший человек этого не стоит. В Украине на Майдане погибла «небесная сотня», а политики и сегодня жируют. Так ради чего погибли?





Так что я скажу так: самые гадкие выборы лучше самых хороших уличных протестов. Вот и весь ответ!





А где там протоколы не вывешивали, я не знаю. Наша партия – не правящая. Я – лидер конструктивно оппозиционной партии и не знаю, где висели протоколы, а где их не было.





Но я говорю по существу. Если будет выбор между улицей и плохими выборами, то выберу последнее.





– А зачем вообще было проводить, как вы говорите, «гадкие» выборы, если власти были уверены в своей победе? Где представители оппозиции и общественности в избирательных комиссиях? Где прозрачный подсчет голосов? Были бы нормальные выборы – не было бы улицы. Не улавливаете связь?





– Первое – я всегда выступал за реформу избирательного законодательства. Если бы власти прислушались и после президентских выборов 2015 года провели конституционную реформу, то не было бы и сейчас таких сложных выборов.





Должны быть лидеры фракций в парламенте, мажоритарно-пропорциональная система. В России такие выборы, как были у нас, невозможны. Какой бы радикал или олигарх ни выдвинулся – он никто. Он – ноль на фоне лидеров фракций Госдумы.





Поэтому нам тоже надо развивать политическую систему. И выборы в стране должны быть такие: кто бы ни победил, он не сможет радикально изменить курс страны. Не сможет поломать государственный строй. Не сможет изменить геополитический курс и устои государства.





Поэтому я выступаю не за улицу, а за эволюционный путь развития страны. Но это не отменяет то, что власть тоже делала ошибки и должна сделать для себя уроки.





А на улицу после выборов вышли разные люди. И никто не имеет права говорить от их имени. Ни Светлана Тихановская, ни Павел Латушко, которого двадцать пят лет эта власть устраивала, а сейчас он – герой.





…На улицу кто-то вышел из-за результатов выборов. Кто-то по экономическим причинам. Кто-то искал приключений.





Но многие из них уже давным-давно разочаровались в тех, кто их обманул, предал, уехал за границу, спрятался в гостинице и призывает к санкциям.





– Еще раз хочу услышать ваше мнение: фальсификации во время выборов были?





– Я убежден, что могли быть где-то нарушения, но никаких оснований для проведения новых выборов нет. Они просто не нужны. Новые выборы сделают страну еще слабее. Если сейчас объявить такие выборы, то они ослабят нас еще в два раза.





Нужно менять Конституцию, надо делать единый день голосования, избирать местные Советы, парламент, принимать Закон о политических партиях, делая политическую систему устойчивой. И тогда уже можно спокойно проводить президентские выборы.





– Недавно вы утвердительно написали: «Первые выборы (имеется в виду после прошлогодних президентских. – Ред.) пройдут в 2023 году, и я обещаю, что ЛДП выступит очень сильно». Если можно, раскройте секрет: откуда у вас такая информация насчет того, что до 2023 года не будет никаких выборов? А ведь миллионы людей требуют перемен не в отдаленной перспективе, а как можно скорее…





– А зачем нам нужны выборы до 2023 года? Мы сейчас предложили изменить Конституцию и перенести выборы в местные Советы на 2023 год. Если мы проведем референдум и поменяем Конституцию, то полномочия депутатов в местные Советы, которых изберут в 2022 году, будут всего год. Зачем это делать?





Я не знаю, как будет на самом деле, потому что не решаю за всю страну. Но обращаюсь к власти: к 2023 году нужно изменить избирательное законодательство, принять Закон о политических партиях и провести ряд политических реформ.





– Скажите, в новом избирательном законодательстве должен быть зафиксирован прозрачный подсчет голосов, обязательное присутствие в участковых избирательных комиссиях оппонентов власти?





– Конечно, я выступаю за то, чтобы мы двигались в сторону совершенствования избирательного законодательства, чтобы вопросов к проведению выборов было меньше. Не у международной общественности, которая заранее пишет какие-то отчеты, а именно у граждан Беларуси.





Для белорусов и для себя мы должны корректировать избирательное законодательство и должны понять одно: страны с одним мнением никогда не будет. И мы должны обеспечить гражданам право выражать свое мнение. Без радикализма, без улицы, без внешнего финансирования и иностранного влияния.





Но я вам скажу так: если бы Светлана Тихановская выиграла выборы, сегодня этой страны уже не было бы.





– А что было бы со страной?





– Развал! Силовые структуры были бы ослаблены, и начали бы Беларусь разворовывать. Всё бы распродали и уничтожили.





И второй момент – Тихановской никто не дал бы управлять. Она – не самостоятельная фигура. Лукашенко можно и нужно критиковать, но я не представляю, чтобы ему кто-то позвонил и сказал: того министра назначь, а этого сними. Это невозможно, а Тихановской давали бы указания. Но, считаю, что выборы она не выиграла.





Сейчас идет гибридная война, противостояние. И надо понимать, что никто на Западе за белорусов не переживает. Их в меньшей степени интересуют белорусские выборы и в большей – геополитика. Беларусь – очень важный геополитический регион. На нас идет давление, но нужно выстоять. Надо развивать политическую систему, раскрепостить бизнес, дать ему возможность спокойно работать. Власть должна делать выводы. Не сделает – будет хуже.





– Последнее. Как вы считаете, репрессиями по отношению к оппонентам власти, изоляцией от цивилизованного западного мира можно добиться построения демократической Беларуси с развитой экономикой, высоким уровнем и благосостоянием народа?





– Я – сторонник закона. Нарушил его – отвечай. Уголовный кодекс должен быть равен для всех.





– Так в том-то и дело, что он не для всех равен. Вас не угнетает то, что в стране давным-давно правовой дефолт?





– Я видел много фейковой информации, так что не всему стоит верить. Но я на собственном опыте могу сказать, что в августе прошлого года мне и моей семье на телефон пришло огромное количество угроз. Говорили, что должен чуть ли не на площадь идти, становиться на колени и присягать какой-то новой власти.





Друзья мои, хороших революций не бывает! Те, кто хотел сделать какую-то революцию, должен это понимать. И когда мы критикуем белорусские правоохранительные органы, то давайте посмотрим на другие страны. Когда в Украине силовики ушли с улиц, погибли сотни людей. Ушли в Кыргызстане – пострадали сотни.





И я убежден, что силовики спасли нашу страну от государственного переворота и от большей крови. А люди должны помнить, что улицы без крови не бывает. Поэтому одни призывали на улицы, а сами в это время чай пили, а другие попали под дубинки.





– Так и для силовиков, наверное, законы должны работать? Или они от этого сегодня освобождены?





– По каждому факту нужно разбираться, но часто факты, которые приводятся в СМИ, оказываются фейками.





И еще: а чего вы сегодня удивляетесь репрессиям и насилию? Вы же хотели революцию! А где вы видели революцию без насилия? Пускай спасибо скажут, что сегодня люди спокойно ходят по улицам.





– Ваш прогноз: что дальше ожидает страну и общество?





– Хочу сказать, что спустя год после выборов эмоции немного улеглись. Многие поняли, что протестовать нет смысла.





И дальше будет зависеть от того, что мы будем делать сами. Я считаю, что перво-наперво надо принимать новую Конституцию, чтобы страна стала более устойчивой. Власть не должна зависеть только от президента, и каждые выборы не должны быть стрессом для страны.





На выборы нельзя допускать ни одну политическую силу, которая финансируется извне. Ни партии, ни политики не должны выступать ни с какими радикальными заявлениями. Выступил? Нет тебе места в политике.





И надо заниматься, конечно, интеграцией с Россией. Я – сторонник суверенитета, но убежден, что интеграционные процессы с Российской Федерацией укрепят нашу государственность. Такая моя позиция…





ОТ РЕДАКЦИИ





Слов нет, это интервью, позволившее О.Гайдукевичу без цензуры открыто изложить свою позицию по острейшим вопросам общественно-политической жизни страны, вызовет немало комментариев с самых разных сторон. И «Народная Воля» готова в таком же ключе продолжить разговор. Есть желающие вступить в принципиальную дискуссию – пожалуйста, рады будем предоставить такую возможность. Понятно, у господина Гайдукевича эмоции перехлестывают через край, многие его выводы голословны, а вы, его оппоненты, постарайтесь свою точку зрения подкрепить конкретными фактами, убедительными доказательствами, реальными примерами.





Надеемся на серьезный, обстоятельный разговор. Сообща белорусское общество должно выработать варианты того, каким образом восстановить в стране справедливость, нормальную жизнь.





Редакция «Народной Воли» остается верна своему главному принципу – не закрывать рот никому, представлять читателям самые разные точки зрения. Так что ждем откликов на опубликованное интервью О.Гайдукевича, который давно привлекает к себе внимание эпатажностью, провластной пропагандой и категоричностью мышления.



