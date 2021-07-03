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Андрей Суздальцев. Фото: РИА Новости

А ведь счет арестованных террористов уже пошел на тысячи. Вот не пришло ли время эти тысячи профессиональных убийц и подрывников провести маршем по центру Минска ? А то уже как-то даже неудобно за белорусское КГБ…

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Суздальцев: Не пришло ли время эти тысячи профессиональных убийц и подрывников провести маршем по центру Минска? А то уже как-то даже неудобно за белорусское КГБ, - пишет аналитик.

- Понеслось… А. Лукашенко заявил о неких «спящих ячейках» террористов, засланных из Германии, Польши и Украины и Литвы.Ужас какой!Во-первых, даже обидно за Великобританию, Венгрию или, к примеру, США. Как же без «морских котиков»? Неужели эти страны не прислали своих террористов. А Япония где и Сан-Марино?Во-вторых, судя по всему, А. Лукашенко в очередной раз объявит (строго по графику, раз в неделю) о том, что на РБ в очередной раз «напали». В данном случае террористы…В-третьих, 17 июля 1944 года по центру Москвы провели 57 600 пленных солдат вермахта. Это к чему? А к тому, что белорусское руководство каждую неделю объявляет о раскрытии то заговоров, то схронов, то «спящих» ячеек террористов. И каждый раз никого из захваченных не показывает, если не считать несчастного романтика А. Федуту с парочкой идиотов.