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Суздальцев: Не пришло ли время эти тысячи профессиональных убийц и подрывников провести маршем по центру Минска?

03.07.2021 10:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Суздальцев: Не пришло ли время эти тысячи профессиональных убийц и подрывников провести маршем по центру Минска?
Андрей Суздальцев. Фото: РИА Новости
Российский политолог Андрей Суздальцев прокомментировал последние заявления Александра Лукашенко о раскрытии очередного антигосударственного заговора:

- Понеслось… А. Лукашенко заявил о неких «спящих ячейках» террористов, засланных из Германии, Польши и Украины и Литвы.

Ужас какой!

Во-первых, даже обидно за Великобританию, Венгрию или, к примеру, США. Как же без «морских котиков»? Неужели эти страны не прислали своих террористов. А Япония где и Сан-Марино?

Во-вторых, судя по всему, А. Лукашенко в очередной раз объявит (строго по графику, раз в неделю) о том, что на РБ в очередной раз «напали». В данном случае террористы…


В-третьих, 17 июля 1944 года по центру Москвы провели 57 600 пленных солдат вермахта. Это к чему? А к тому, что белорусское руководство каждую неделю объявляет о раскрытии то заговоров, то схронов, то «спящих» ячеек террористов. И каждый раз никого из захваченных не показывает, если не считать несчастного романтика А. Федуту с парочкой идиотов.

А ведь счет арестованных террористов уже пошел на тысячи. Вот не пришло ли время эти тысячи профессиональных убийц и подрывников провести маршем по центру Минска? А то уже как-то даже неудобно за белорусское КГБ…
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
Теги: Минск
 
 
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