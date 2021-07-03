Источник материала: UDF



Фото: БелаПАН

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правозащитники: в Брестской области 2 июля задержано не менее 22 человек У некоторых прошли обыски по месту жительства.

Как сообщает телеграм-канал «Весна. Брест», известно, что десять человек задержано в областном центре:и один неизвестный.В Жабинке задержали шесть человек:В Пружанах четыре задержанных:В Березе задержали двоих,— единственная, кого впоследствии отпустили.У некоторых прошли обыски по месту жительства.На вечер 2 июля у правозащитников не было сведений о причине задержания этих людей.