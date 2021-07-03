Источник материала: UDF



Михаил Подоляк

"Ценность любых публичных заявлений Лукашенко в последнее время стремится к нулю. Скорее, его слова имеют исключительно пророссийскую пропагандистскую ценность. В частности, никто никогда не видел никаких потоков оружия, которые шли бы из Украины в Беларусь. Это, мягко говоря, банальный чернушный миф, который создается очень активно и явно в интересах и по просьбе той же РФ", – заявил советник главы ОП.

"Фейковость таких историй очевидна для всех. Также очевидно, что Беларусь окончательно утрачивает какую-либо возможность занимать суверенную позицию и не зависеть от "пожеланий" и "навязчивых просьб" из России", – пояснил он.

"Можно констатировать, что с Лукашенко явно что-то происходит. Возможно, усилилось давление российского руководства или кардинально ухудшается ситуация в самой Беларуси. В результате Лукашенко банально разменивает остатки репутации станы, превращая ее в источник самых токсичных политических новостей в Европе", – добавил Подоляк.

Контекст:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «С Лукашенко явно что-то происходит». Офис Зеленского ответил на обвинения о «потоках оружия и террористов» «Фейковость таких историй очевидна для всех», - считает эксперт.

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