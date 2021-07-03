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«С Лукашенко явно что-то происходит». Офис Зеленского ответил на обвинения о «потоках оружия и террористов»

03.07.2021 10:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«С Лукашенко явно что-то происходит». Офис Зеленского ответил на обвинения о «потоках оружия и террористов»
Михаил Подоляк
Заявления считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко о якобы причастности Украины к переправке "террористических групп и потоков оружия" в Беларусь являются российской пропагандой.

Об этом 2 июля сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина.

"Ценность любых публичных заявлений Лукашенко в последнее время стремится к нулю. Скорее, его слова имеют исключительно пророссийскую пропагандистскую ценность. В частности, никто никогда не видел никаких потоков оружия, которые шли бы из Украины в Беларусь. Это, мягко говоря, банальный чернушный миф, который создается очень активно и явно в интересах и по просьбе той же РФ", – заявил советник главы ОП.


Подоляк считает, что Россия пытается перекрыть в информационном пространстве сообщения о поставках оружия и боеприпасов из РФ на оккупированную территорию Украины.

"Фейковость таких историй очевидна для всех. Также очевидно, что Беларусь окончательно утрачивает какую-либо возможность занимать суверенную позицию и не зависеть от "пожеланий" и "навязчивых просьб" из России", – пояснил он.



По мнению Подоляка, Россия усилила давление на Лукашенко, поэтому он начал делать больше заявлений, построенных на "ложных пропагандистских предпосылках", которые затрагивают Украину и другие европейские страны.

"Можно констатировать, что с Лукашенко явно что-то происходит. Возможно, усилилось давление российского руководства или кардинально ухудшается ситуация в самой Беларуси. В результате Лукашенко банально разменивает остатки репутации станы, превращая ее в источник самых токсичных политических новостей в Европе", – добавил Подоляк.


Контекст:


Сегодня, 2 июля, Лукашенко поручил белорусским пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной. Свое решение он объяснил "огромным количеством оружия, которое поступает из Украины".

Руководство Беларуси часто обвиняло Украину в подготовке терактов и ввозе оружия. Глава КГБ Беларуси Иван Тертель 21 марта заявил, что его ведомство обращалось в Офис генпрокурора Украины в связи с терактами, которые якобы планировали в Беларуси с украинской помощью, но его запросы проигнорировали. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал слова главы КГБ Беларуси "полной чушью".

В ноябре 2020 года Лукашенко говорил, что против страны работают американские спецслужбы с "центрами в Киеве и Варшаве". Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на это отреагировал фейспалмом.

25 декабря 2020 года Лукашенко заявил, что в Беларусь из Украины "везли тоннами оружие" для совершения терактов. Николенко тогда отмечал, что мантра об "оружии из Украины" четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа.
 
Теги: Новости
 
 
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