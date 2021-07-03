Сможет ли Украина выбить фаворита Евро-2020

Сегодня на чемпионате Европы по футболу пройдут последние два матча стадии 1/4 финала.





Накануне испанцы в серии пенальти одолели швейцарцев — 1:1 (3:1), а итальянцы взяли верх над бельгийцами — 2:1. Победители составили первую полуфинальную пару (встреча пройдет 6 июля на «Уэмбли»).

Вторая полуфинальная пара определится по итогам матчей Чехия — Дания (Баку, начало в 19:00) и Украина — Англия (Рим, 22:00).