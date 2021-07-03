Романчук: «Зарплата бюджетников могла быть $1,5-2 тысячи»

Источник материала: Салiдарнасць

Экономист о том, как и почему иностранные инвестиции обходят Беларусь, и что теряет наша страна.

— По итогам 2020 года доля СНГ в накопленных входящих ПИИ (прямых иностранных инвестиций) мира составила 1,8%, а доля Беларуси — 0,035%. Накопленные ПИИ на душу населения в Беларуси составили $1536. Это один из самых плохих показателей среди переходных стран мира, — пишет Ярослав Романчук.

По этому показателю Польша опережает нас в 4,1 раза, Литва — в 5,7 раз, Казахстан — в 5,2 раза, Эстония — в 16,9 раз. Отметим жуткое положение Украины по ПИИ на душу населения. Несмотря на многочисленные революции и смену президентов, Олиграхат и Схематоз из Украины никуда не ушёл.

У Беларуси разница с лидерами по привлечению ПИИ разительная. По накопленным ПИИ на душу населения Беларусь отстаёт от Ирландии более чем в 176 раз. Это целая пропасть. Те страны, которые не имеют внутренних природных ресурсов, не обладают уникальными мощными нематериальными активами, не имеют богатой зарубежной диаспоры, которые не встроены в глобальные цепочки ценности, не имеют шансов вырваться из ловушки бедности, стагнации и хронической деградации.

Прямые иностранные инвестиции — это не только и не столько деньги.

Это шанс на структурную, промышленную модернизацию, включение в мощнейшие производственные, научные, торговые, финансовые цепочки.

Это шанс на создание в стране миллионов высокооплачиваемых новых рабочих мест.

Это реальный, щедрый источник бюджетной, пенсионной стабилизации.

Это надёжный инструмент улучшения демографической структуры, минимизации бегства молодёжи, талантов за рубеж.

Это реальный шанс ускорить создание в стране критически важных институтов, обеспечивающих реализацию принципа верховенства права, неприкосновенности частной собственности, свободы выбора потребителя и экономической свободы в целом.

Издержки упущенной выгоды Беларуси из-за выбранной её политическим, силовым руководством модели развития «Совок/Госплан» огромны. Если бы правовая среда, инвестиционный климат, размер государства, уровень экономической свободы в Беларуси был бы такой, как в Ирландии, Тайване или Южой Корее, ВВП нашей страны давно был бы более $200 млрд, а средняя зарплата бюджетников $1500—2000 в месяц.

Беларусь не способна выдерживать страновую конкуренцию за деньги, технологии, самые выгодные места в глобальных цепочках стоимости. Беларусь с треском проигрывает конкуренцию за таланты, генераторов прорывных идей, профессионалов высшего уровня из всех сфер.

Без такого человеческого капитала Беларусь объективно загоняет себя в колею хронически развивающихся, неблагополучных стран.

Подчёркиваю, что это не выбор некой мировой закулисы, которая якобы определяет, кому быть богатым, а кому прозябать. Это результаты выбора тех людей, которые захватили власть в стране много-много лет назад. Они в 2020-х продолжают грезить экономическими, инвестиционными, управленческими моделями Совка XX века. Они не в теме, не в курсе и вне контекста. При этом за ними сила, власть и неуёмная жажда наживы — за счёт налогоплательщиков и потребителей.

Для них –VIP-распорядителей и потребителей чужого — цивилизованные, легальные, открытые, прозрачные прямые иностранные инвестиции не нужны. Им нужны иностранные партнёры по Схематозу.