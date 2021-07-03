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США: Лукашенко опять пытается отвлечь внимание от нарушений прав человека в Беларуси

03.07.2021 10:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Беларуси, закрывая границу с Украиной, пытаются отвлечь внимание от нарушений прав человека в своей стране.

Такое мнение высказал в пятницу агентству Reuters представитель американской администрации высокого ранга.

"Похоже, режим снова пытается отвлечь внимание от кампании репрессий против своего народа. Мы продолжим поддерживать белорусский народ и привлекать режим к ответственности", - сказал представитель администрации, передает ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге не дала прямого ответа на вопрос о реакции США.

"За последние несколько недель мы ввели ряд санкций в координации с европейскими партнерами. Я не видела этих сообщений до брифинга, я поговорю с нашей командой по национальной безопасности", - сказала Псаки.

Лукашенко заявил в пятницу, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной из-за поступающего из этой страны большого количества оружия.

 
 
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Власти Беларуси, закрывая границу с Украиной, пытаются отвлечь внимание от нарушений прав человека в своей стране.
 
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