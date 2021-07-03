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Сообщают о проблемах с переводами из-за санкций. Проверяем
Источник материала: Партизан
Белорусы сообщают о проблемах с переводами и платежами из-за границы, — пишет Onliner. Их читатель хотел перевести деньги из Китая, но ему отказали сразу в двух банках. В одном указали причину — санкции. Не смог получить платёж от своего немецкого клиента и учредитель ИТ-компании. Немецкий банк также отказался переводить средства, опасаясь санкций. Попробовали разобраться, что происходит. (Непонятно).
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Экспресс-опрос
Мы опросили компании, которые работают с заказчиками из США, Великобритании, Дании, Кипра, а также ипэшниками, которые выполняют заказы из Германии, Нидерландов, США. Никто не заметил проблем с платежами.
Только сооснователь датского стартапа Workee Вера Решетина отметила, что платежи из Дании в Беларусь проходят сложно. Но так, по её словам, было и раньше, из-за прошлых санкций.
— Вчера отправила перевод из Дании в Беларусь, ждём поступления, — сказала Вера Решетина. — С платежами в Беларусь тут всегда (я говорю о своём опыте, с весны 2020 года) были дополнительные вопросы: вот и в этот раз банк прислал письмо «кэпс локом» о том, что для перевода в страны из санкционного списка нужно заполнить дополнительные документы. Но в этом ничего необычного, такие письма нам приходили и раньше.
UPD. — Я ИП, клиент из Швейцарии. Два месяца назад банк клиента запросил дополнительную информацию о назначении платежа в долларах (контракт, как долго работаем с ним). В прошлом месяце банк вообще отказался делать перевод. Пока что перешли на оплату в евро, — рассказал читатель dev.by.
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Белорусы сообщают о проблемах с переводами и платежами из-за границы, — пишет Onliner. Их читатель хотел перевести деньги из Китая, но ему отказали сразу в двух банках....
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