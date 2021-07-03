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Сообщают о проблемах с переводами из-за санкций. Проверяем

03.07.2021 11:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусы сообщают о проблемах с переводами и платежами из-за границы, — пишет Onliner. Их читатель хотел перевести деньги из Китая, но ему отказали сразу в двух банках. В одном указали причину — санкции. Не смог получить платёж от своего немецкого клиента и учредитель ИТ-компании. Немецкий банк также отказался переводить средства, опасаясь санкций. Попробовали разобраться, что происходит. (Непонятно).



Читатели TUT.BY тоже рассказывают о трудностях (больше 30 случаев), в том числе с переводами из США, Германии, Японии, Польши, Великобритании, Румынии. Речь идёт про многие белорусские банки, назначение переводов тоже различное. К примеру, ИП-фрилансеру не удаётся получить деньги из США: «Никто не может объяснить, почему платежи возвращаются обратно. Хотя уже больше трёх лет никаких проблем не было». 

Экспресс-опрос dev.by среди руководителей ИТ-компаний явных проблем не выявил.

Мы опросили компании, которые работают с заказчиками из США, Великобритании, Дании, Кипра, а также ипэшниками, которые выполняют заказы из Германии, Нидерландов, США. Никто не заметил проблем с платежами. 

Только сооснователь датского стартапа Workee Вера Решетина отметила, что платежи из Дании в Беларусь проходят сложно. Но так, по её словам, было и раньше, из-за прошлых санкций.

— Вчера отправила перевод из Дании в Беларусь, ждём поступления, — сказала Вера Решетина. — С платежами в Беларусь тут всегда (я говорю о своём опыте, с весны 2020 года) были дополнительные вопросы: вот и в этот раз банк прислал письмо «кэпс локом» о том, что для перевода в страны из санкционного списка нужно заполнить дополнительные документы. Но в этом ничего необычного, такие письма нам приходили и раньше.

UPD. — Я ИП, клиент из Швейцарии. Два месяца назад банк клиента запросил дополнительную информацию о назначении платежа в долларах (контракт, как долго работаем с ним). В прошлом месяце банк вообще отказался делать перевод. Пока что перешли на оплату в евро, — рассказал читатель dev.by.
 
 
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Белорусы сообщают о проблемах с переводами и платежами из-за границы, — пишет Onliner. Их читатель хотел перевести деньги из Китая, но ему отказали сразу в двух банках....
 
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