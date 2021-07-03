







У минского "Динамо" произошло несколько классных подписаний в начале лета. Как проходили переговоры и насколько это хороший знак того, что "Динамо" и в этом сезоне выступит успешно?





Я уже поговорил с Беком и Бенгтссоном. Могу сказать, что эти хоккеисты очень рады и мотивированы играть в Минске . Это будет отличным дополнением в команду. Вижу их на ведущих ролях.





Благодаря этим игрокам можно образовывать костяк, вокруг которого будет строиться команда этого сезона. Эти парни добились уже многого в своей карьере. Наши фанаты должны быть рады этому подписанию.





Они играют в тот хоккей, который мы проповедуем и хотим видеть. Оба хоккеиста любят играть с шайбой и нацелены на атаку.





пишет Прессбол. Они уже добились успеха в этой лиге. Им знакомо, как приносить пользу командному результату. В том числе они помогут в развитии молодым белорусским парням, которые прибыли к нам в этому году, — сказал Вудкрофт официальному сайту минского "Динамо",Прессбол.



























