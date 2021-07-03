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Крэйг Вудкрофт: вижу Бека и Бенгтссона на ведущих ролях в минском "Динамо"

03.07.2021 11:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт прокомментировал переход в клуб Лукаса Бенгтссона и Тэйлора Бека.



У минского "Динамо" произошло несколько классных подписаний в начале лета. Как проходили переговоры и насколько это хороший знак того, что "Динамо" и в этом сезоне выступит успешно?

Я уже поговорил с Беком и Бенгтссоном. Могу сказать, что эти хоккеисты очень рады и мотивированы играть в Минске. Это будет отличным дополнением в команду. Вижу их на ведущих ролях.

Благодаря этим игрокам можно образовывать костяк, вокруг которого будет строиться команда этого сезона. Эти парни добились уже многого в своей карьере. Наши фанаты должны быть рады этому подписанию.

Они играют в тот хоккей, который мы проповедуем и хотим видеть. Оба хоккеиста любят играть с шайбой и нацелены на атаку.

Они уже добились успеха в этой лиге. Им знакомо, как приносить пользу командному результату. В том числе они помогут в развитии молодым белорусским парням, которые прибыли к нам в этому году, — сказал Вудкрофт официальному сайту минского "Динамо", пишет Прессбол.
 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт прокомментировал переход в клуб Лукаса Бенгтссона и Тэйлора Бека.
 
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