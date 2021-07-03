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Политзаключенный из Гомеля Алексей Романов, у которого в колонии произошёл рецидив онкологии, ожидает операцию

03.07.2021 11:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политзаключенный из Гомеля Алексей Романов находится в госпитале в Минске, где ожидает операцию.



Об этом сообщает Радио Свобода.

Политзаключенный из Гомеля Алексей Романов, у которого в колонии произошёл рецидив онкологии, ожидает операцию
В своем письме приятельнице он пишет:

«Уже месяц я нахожусь в тюремном госпитале. В принципе все неплохо. Знаю и понимаю, кому в первую очередь я обязан тем, что меня сюда направили. Начмед в Глубоком, когда вызвала меня на прием, спрашивала, кто так настойчиво за меня ходатайствует, раз ей позвонили из ДИН и рекомендовали ближайшим этапом направить меня в Минск. Спасибо вам, дорогие мои, низкий вам поклон. Береги вас Бог».

У гомельчанина Алексея Романова, который отбывает наказание за «оскорбление президента», в мае значительно ухудшилось состояние здоровья. У Романова случился рецидив, в письмах он рассказывал, что испытывает сильные боли. Ранее политзаключенный писал, что его возили в поликлинику в город, проводили обследование для июньской комиссии МРЭК. Тогда онколог сказала, что обнаружили новую опухоль, якобы доброкачественную.

Напомним, Алексей Романов активно участвовал в агитационных пикетах штаба Светланы Тихановской как волонтер. На него завели уголовное дело за то, что он во время видеосъемки пикета в Хойниках 28 июля «умышленно высказал слова и фразы, выраженные в неприличной форме» в адрес Александра Лукашенко. Эксперты пришли к выводу, что таким образом он оскорбил президента. 16 декабря суд Хойникского района признал мужчину виновным в оскорблении президента и дал ему год в колонии общего режима. Белорусские правозащитники признали его политзаключённым. Стоит отметить, что гомельчанин Алексей Романов является инвалидом 2-й группы из-за онкологического заболевания, пишут Cильные новости.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Политзаключенный из Гомеля Алексей Романов находится в госпитале в Минске, где ожидает операцию.
 
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