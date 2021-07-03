В США назвали отвлекающим маневром закрытие границ Беларуси с Украиной

пишет Газета.Ру со ссылкой на Reuters. Такое заявление сделал представитель вашингтонской администрации высокого ранга,Газета.Ру сона Reuters.





«Похоже, режим вновь пытается отвлечь внимание от кампании репрессий против своего народа», — сказал представитель администрации.





Он также подчеркнул, что американская сторона продолжит поддерживать белорусский народ и «привлекать режим к ответственности».





При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не дала прямого ответа на вопрос о реакции Вашингтона. Она только отметила, что Соединенные Штаты за последние несколько недель ввели ряд санкций в отношении Минска в координации с Европой.





поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По словам главы государства, такое распоряжение было отдано из-за того, что из этой страны в республику поступает большое количество оружия. Накануне стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенкопограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По словам главы государства, такое распоряжение было отдано из-за того, что из этой страны в республику поступает большое количество оружия.



