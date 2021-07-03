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В США назвали отвлекающим маневром закрытие границ Беларуси с Украиной

03.07.2021 11:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Беларуси, закрывая границу с Украиной, пытаются отвлечь внимание от нарушений прав человека в республике.

В США назвали отвлекающим маневром закрытие границ Беларуси с Украиной
Liu Jie/Global Look Press
Такое заявление сделал представитель вашингтонской администрации высокого ранга, пишет Газета.Ру со ссылкой на Reuters.

«Похоже, режим вновь пытается отвлечь внимание от кампании репрессий против своего народа», — сказал представитель администрации.

Он также подчеркнул, что американская сторона продолжит поддерживать белорусский народ и «привлекать режим к ответственности».

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не дала прямого ответа на вопрос о реакции Вашингтона. Она только отметила, что Соединенные Штаты за последние несколько недель ввели ряд санкций в отношении Минска в координации с Европой.

Накануне стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По словам главы государства, такое распоряжение было отдано из-за того, что из этой страны в республику поступает большое количество оружия.

Позже представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что Украина пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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Власти Беларуси, закрывая границу с Украиной, пытаются отвлечь внимание от нарушений прав человека в республике.
 
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