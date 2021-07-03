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Азаренок — о покушении на него: «Семейная традиция продолжается»
Источник материала: Партизан
Журналист Григорий Азаренок рассказал о своем отношении к недавнему покушению в эфире телеканала ОНТ.
Фото: скриншот видео телеканала ОНТ
По словам ведущего, покушение на него было не первым,
— Когда я был маленьким, мой отец делал фильм «Ненависть. Дети лжи», и бандеровские националисты пытались, писали, что «головой твоего сына поиграют в футбол», — рассказал он. — Значит, видим, семейная традиция продолжается.
Григорий Азаренок подтвердил, что покушение действительно было, однако он не может раскрывать подробности случившегося. Журналист также обратился к оппонентам и отметил, что запугать его не получится.
— За нами наш президент, и мы берем пример с него, потому что мы сами видели, как он защищал свой дом, свою страну с автоматом в руках, вместе со своим сыном, — сказал Азаренок.
Напомним, Александр Лукашенко накануне
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Журналист Григорий Азаренок рассказал о своем отношении к недавнему покушению в эфире телеканала ОНТ.
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