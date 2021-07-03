Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин направил белорусскому лидеру Александру Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости, сообщает пресс-служба Кремля.

«3 июля – знаменательная дата в истории Белоруссии: освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, одержанных в годы Великой Отечественной войны», – отмечается в сообщении.

В телеграмме российский лидер выразил уверенность, что Россия и Беларусь будут укреплять союзнические связи, а также продвигать интеграционные процессы на евразийском пространстве.