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Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси
03.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин направил белорусскому лидеру Александру Лукашенко поздравительную
«3 июля – знаменательная дата в истории Белоруссии: освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, одержанных в годы Великой Отечественной войны», – отмечается в сообщении.
В телеграмме российский лидер выразил уверенность, что Россия и Беларусь будут укреплять союзнические связи, а также продвигать интеграционные процессы на евразийском пространстве.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко
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В телеграмме российский лидер выразил уверенность, что Москва и Минск будут укреплять союзнические связи.
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