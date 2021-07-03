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Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси

03.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин направил белорусскому лидеру Александру Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости, сообщает пресс-служба Кремля.

«3 июля – знаменательная дата в истории Белоруссии: освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, одержанных в годы Великой Отечественной войны», – отмечается в сообщении.

В телеграмме российский лидер выразил уверенность, что Россия и Беларусь будут укреплять союзнические связи, а также продвигать интеграционные процессы на евразийском пространстве.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также поздравила граждан Беларуси с Днем независимости. Она выразила уверенность, что прочность связей двух стран, заинтересованность в реализации потенциала сотрудничества Москвы и Минска будут и в дальнейшем служить надежной основой партнерства и союзничества. Матвиенко пожелала народу Беларуси процветания, благополучия и мирного неба над головой.



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Теги: Минск
 
 
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В телеграмме российский лидер выразил уверенность, что Москва и Минск будут укреплять союзнические связи.
 
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