|
Матвиенко поздравила жителей Беларуси с Днем независимости
03.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила граждан Беларуси с Днем независимости. Соответствующая
Матвиенко выразила уверенность, что прочность российско-белорусских связей, заинтересованность в реализации потенциала двустороннего сотрудничества будут и дальше служить надежной основой партнерства и союзничества Москвы и Минска.
«От имени Совета Федерации и от себя лично поздравляю вас с Днем независимости Республики Беларусь», – сказано в послании.
Спикер отметила, что культурное и духовное родство, искренняя дружба, взаимная поддержка и солидарность, неразрывность судеб народов двух стран объединяет Россию и Беларусь и формирует их уникальный союз.
Матвиенко выразила уверенность, что прочность связей между двумя государствами, прошедшая проверку в сложные периоды общей истории, обоюдная заинтересованность в реализации большого потенциала двустороннего сотрудничества будут и дальше служить надежной основой партнерства и союзничества Москвы и Минска.
Она пожелала Лукашенко крепкого здоровья и больших свершений на государственном посту, а народу Беларуси – процветания, благополучия и мирного неба над головой.
Ранее Матвиенко рассказала, что Участники VIII Форума регионов России и Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она пожелала Лукашенко крепкого здоровья и больших свершений на государственном посту, а народу Беларуси – процветания, благополучия и мирного неба над головой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)