Матвиенко поздравила жителей Беларуси с Днем независимости

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила граждан Беларуси с Днем независимости. Соответствующая телеграмма направлена в адрес белорусского президента Александра Лукашенко.

Матвиенко выразила уверенность, что прочность российско-белорусских связей, заинтересованность в реализации потенциала двустороннего сотрудничества будут и дальше служить надежной основой партнерства и союзничества Москвы и Минска.

«От имени Совета Федерации и от себя лично поздравляю вас с Днем независимости Республики Беларусь», – сказано в послании.

Спикер отметила, что культурное и духовное родство, искренняя дружба, взаимная поддержка и солидарность, неразрывность судеб народов двух стран объединяет Россию и Беларусь и формирует их уникальный союз.

Матвиенко выразила уверенность, что прочность связей между двумя государствами, прошедшая проверку в сложные периоды общей истории, обоюдная заинтересованность в реализации большого потенциала двустороннего сотрудничества будут и дальше служить надежной основой партнерства и союзничества Москвы и Минска.

Она пожелала Лукашенко крепкого здоровья и больших свершений на государственном посту, а народу Беларуси – процветания, благополучия и мирного неба над головой.