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Матвиенко поздравила жителей Беларуси с Днем независимости

03.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила граждан Беларуси с Днем независимости. Соответствующая телеграмма направлена в адрес белорусского президента Александра Лукашенко.

Матвиенко выразила уверенность, что прочность российско-белорусских связей, заинтересованность в реализации потенциала двустороннего сотрудничества будут и дальше служить надежной основой партнерства и союзничества Москвы и Минска.

«От имени Совета Федерации и от себя лично поздравляю вас с Днем независимости Республики Беларусь», – сказано в послании.

Спикер отметила, что культурное и духовное родство, искренняя дружба, взаимная поддержка и солидарность, неразрывность судеб народов двух стран объединяет Россию и Беларусь и формирует их уникальный союз.

Матвиенко выразила уверенность, что прочность связей между двумя государствами, прошедшая проверку в сложные периоды общей истории, обоюдная заинтересованность в реализации большого потенциала двустороннего сотрудничества будут и дальше служить надежной основой партнерства и союзничества Москвы и Минска.

Она пожелала Лукашенко крепкого здоровья и больших свершений на государственном посту, а народу Беларуси – процветания, благополучия и мирного неба над головой.

Ранее Матвиенко рассказала, что Участники VIII Форума регионов России и Беларуси подписали свыше 20 соглашений о сотрудничестве.



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Теги: Минск
 
 
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Она пожелала Лукашенко крепкого здоровья и больших свершений на государственном посту, а народу Беларуси – процветания, благополучия и мирного неба над головой.
 
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