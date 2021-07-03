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“Вскрываются все консервы”: Чалый о конспирологии "21 века" и спящей агентуре

03.07.2021 11:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

“Вскрываются все консервы”: Чалый о конспирологии "21 века" и спящей агентуре
Сергей Чалый / Еврорадио
После того, как летом 2021 года белорусские силовики неожиданно нагрянули в несколько фирм — таких, как “Нелва”, “Модум”, “21 век”, — люди начали выстраивать конспирологические теории, мол, за некоторыми из этих компаний видна тень Европейского банка реконструкции и развития и проблемы от силовиков — это месть за сотрудничество с банком. Более того, кто-то активно начал расчищать дорогу для российского интернет-магазина “Озон”, передает Еврорадио.

Независимый аналитик Сергей Чалый скептически относится к таким теориям.

— Тогда нужно было бы назвать бизнесы, к которым не пришли. Например, тот же Mark Formelle, который начинал с деньгами ЕБРР, — отвечает аналитик. — Во-вторых, ещё одна теория о том, что есть некие силы, которые заинтересованы в том, чтобы устраивать наезды на бизнес — это типичная конспирология. Мне кажется, что здесь самый простой критерий: приходят туда, где деньги можно взять. Это классическая долговая яма, это абсолютно непубличные сделки. Мне кажется, что приходят в те бизнесы, в которых можно взять ликвидных ресурсов на 10-20 миллионов долларов, чтобы купить цену свободы. Вот и вся логика.


2 июля на церемонии вручения наград Лукашенко заявил, что в Беларуси была проведена масштабная антитеррористическая операция. А что насчёт подробностей операции? “Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем”, — пообещал он. Как относиться к таким заявлениям?

— А вот история заговора “юриста-пушкиниста” [дело Федуты и Зенковича. — Еврорадио] — там тоже обещали много чего рассказать. Фразы “не сейчас”, “потом”, “будет очень интересно” — мы же знаем, что они означают то, что ничего не будет. Ровно так же, как Лукашенко обещал рассказать об убийстве Романа Бондаренко. Если что-то и показывают, то показывают то, какие плохие жертвы, и, как правило, то, что они сами во всём признаются. Лукашенко находится в такой позиции, когда для него этого достаточно.

Для того, чтобы бороться со своими противниками, “раковой опухолью”, как высказался Лукашенко, власти начали задействовать различные ресурсы. А не так давно на медийном горизонте с хвалебной аналитикой в адрес Лукашенко появились лоббисты из американской неправительственной исследовательской организации Jamestown Foundation. Значит ли это, что власть стала более гибкой, стала быстрее реагировать на угрозы в свой адрес?

— Это можно назвать так: “вскрываются все консервы”. Даже спящую агентуру, которая маскировалась под независимых, объективных — призвали под ружьё всех. К штыку приравняли перо, — отвечает Сергей.
 
 
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