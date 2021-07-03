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Сергей Чалый / Еврорадио

Еврорадио

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так “Вскрываются все консервы”: Чалый о конспирологии "21 века" и спящей агентуре «Даже спящую агентуру, которая маскировалась под независимых, объективных — призвали под ружьё...»

Независимый аналитикскептически относится к таким теориям.— Тогда нужно было бы назвать бизнесы, к которым не пришли. Например, тот же Mark Formelle, который начинал с деньгами ЕБРР, — отвечает аналитик. — Во-вторых, ещё одна теория о том, что есть некие силы, которые заинтересованы в том, чтобы устраивать наезды на бизнес — это типичная конспирология. Мне кажется, что здесь самый простой критерий: приходят туда, где деньги можно взять. Это классическая долговая яма, это абсолютно непубличные сделки. Мне кажется, что приходят в те бизнесы, в которых можно взять ликвидных ресурсов на 10-20 миллионов долларов, чтобы купить цену свободы. Вот и вся логика.2 июля на церемонии вручения наград Лукашенко заявил, что в Беларуси была проведена масштабная антитеррористическая операция. А что насчёт подробностей операции? “Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем”, — пообещал он. Как относиться к таким заявлениям?— А вот история заговора “юриста-пушкиниста” [дело Федуты и Зенковича. — Еврорадио] — там тоже обещали много чего рассказать. Фразы “не сейчас”, “потом”, “будет очень интересно” — мы же знаем, что они означают то, что ничего не будет. Ровно так же, как Лукашенко обещал рассказать об убийстве Романа Бондаренко. Если что-то и показывают, то показывают то, какие плохие жертвы, и, как правило, то, что они сами во всём признаются. Лукашенко находится в такой позиции, когда для него этого достаточно.Для того, чтобы бороться со своими противниками, “раковой опухолью”, как высказался Лукашенко, власти начали задействовать различные ресурсы. А не так давно на медийном горизонте с хвалебной аналитикой в адрес Лукашенко появились лоббисты из американской неправительственной исследовательской организации Jamestown Foundation. Значит ли это, что власть стала более гибкой, стала быстрее реагировать на угрозы в свой адрес?— Это можно назвать так: “вскрываются все консервы”. Даже спящую агентуру, которая маскировалась под независимых, объективных — призвали под ружьё всех. К штыку приравняли перо, — отвечает Сергей.