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«Дело Александрова» говорит об усилении давления на свободную прессу и гражданский активизм в Беларуси

03.07.2021 11:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дело журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова свидетельствует о дальнейшем усилении давления на свободную прессу и гражданский активизм в Беларуси, заявил управляющий директор Академии DW Карстен фон Намен.

«Дело Александрова» говорит об усилении давления на свободную прессу и гражданский активизм в Беларуси

Пор его мнению, независимые журналисты, освещающие уличные протесты, больше не находятся под защитой своего статуса, даже если предъявляют удостоверения сотрудников прессы, подчеркнули в образовательном центре.

«Белорусские журналисты находятся под беспрецедентным давлением, после президентских выборов 2020 года репрессии по отношению к ним усилились», — отметил фон Намен в комментарии DW, добавив, что сотрудникам СМИ в Беларуси не давали выполнять их профессиональные обязанности, информационные сайты блокировались, а отзыв аккредитации у журналистов стал в стране обыденностью.

Правительство Беларуси должно прекратить преследование журналистов и СМИ, призывает Карстен фон Намен: «Белорусскому народу нужна независимая информация, чтобы принимать свободные, грамотные решения. Журналистика — это не преступление, но исключительно важная сфера для демократическом обществе».

По данным БАЖ, в 2021 году журналисты в Беларуси более 130 раз попадали в различные конфликтные ситуации с участием силовиков включая нападения на сотрудников СМИ и их задержания. В 2020 году в стране произвели 477 задержаний журналистов, суммарно они провели в заключении 1200 дней.

 

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Дело журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова свидетельствует о дальнейшем усилении давления на свободную прессу и гражданский активизм в Беларуси,...
 
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