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Еврокомиссия назвала наплыв мигрантов через Беларусь «политически мотивированным». Литва задержала еще 116 человек
03.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Глава Еврокомиссии высказалась по поводу ситуации на белорусско-литовской границе. Между тем Литва продолжает задерживать нелегалов.
Урсула фон дер Ляйен назвала наплыв мигрантов в Литву через границу с Беларусью «политически мотивированным», передает
— Здесь мы действительно видим систему, политически мотивированную систему. Европейская комиссия и Европейский союз стоят на вашей стороне в эти трудные времена, — сказала Глава Еврокомиссии на совместной пресс-конференции с президентом и премьером Литвы.
Также Урсула фон дер Ляйен заявила, что Литве могут предоставить доступ к чрезвычайным средствам для контроля за экстремальной ситуацией и направить офицеров агентства пограничной и береговой охраны ЕС Frontex для усиления патрулирования.
Между тем, погранслужба Литвы задержала еще 116 мигрантов на границе с Беларусью.
В этом году в Литву из Беларуси пытались въехать 938 мигрантов. Это почти в 12 раз больше, чем за весь 2020-й.
2 июля правительство Литвы
Стало также известно, что
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Еврокомиссия назвала наплыв мигрантов через Беларусь «политически мотивированным». Литва задержала еще 116 человек
Глава Еврокомиссии высказалась по поводу ситуации на белорусско-литовской границе. Между тем Литва продолжает задерживать нелегалов.
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