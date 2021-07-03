Еврокомиссия назвала наплыв мигрантов через Беларусь «политически мотивированным». Литва задержала еще 116 человек

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Глава Еврокомиссии высказалась по поводу ситуации на белорусско-литовской границе. Между тем Литва продолжает задерживать нелегалов.

Урсула фон дер Ляйен назвала наплыв мигрантов в Литву через границу с Беларусью «политически мотивированным», передает Reuters .

— Здесь мы действительно видим систему, политически мотивированную систему. Европейская комиссия и Европейский союз стоят на вашей стороне в эти трудные времена, — сказала Глава Еврокомиссии на совместной пресс-конференции с президентом и премьером Литвы.

Также Урсула фон дер Ляйен заявила, что Литве могут предоставить доступ к чрезвычайным средствам для контроля за экстремальной ситуацией и направить офицеров агентства пограничной и береговой охраны ЕС Frontex для усиления патрулирования.

Между тем, погранслужба Литвы задержала еще 116 мигрантов на границе с Беларусью. Сообщается , что литовским пограничникам пришлось применить слезоточивый газ и оружие для предупредительных выстрелов из-за сопротивления 8 мигрантов. По предварительным данным, среди мигрантов были граждане нескольких стран, в том числе Индии и Гамбии.

В этом году в Литву из Беларуси пытались въехать 938 мигрантов. Это почти в 12 раз больше, чем за весь 2020-й.

2 июля правительство Литвы ввело режим экстренной ситуации из-за наплыва мигрантов через Беларусь.

Стало также известно, что Латвия усилила охрану на границе с Беларусью .