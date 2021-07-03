Мнение: «Если в 120 джипах все-таки был эпический размах фантазии, то с ножницами какой-то нелепый БДСМ»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Письма к дочери — о новых террористических угрозах и при чем здесь кошка, политая пивом.

— Давно у нас не разоблачали террористических угроз. История с самолетом не считается. Потому что самый экстремистский блогер террористу не ровня. Тем более что с самолётом все как-то неловко получилось. Идея же была показать, кто тут хозяин на земле и в небесах. А какой ты хозяин, если потом приходится мямлить про ХАМАС и швейцарскую электронную почту?

Так что для укрепления международного авторитета и роста всенародной популярности без победы над террористами было уже не обойтись . Да и дырки от медалей на мундирах у генералов успели зарасти со времен отражения последней угрозы.

Хотя, должен тебе сказать, что со времён Пушкина террористы сильно измельчали. Во всех смыслах этого слова. Потому что в 120 джипах с пулеметами был все-таки эпический размах фантазии. А с ножницами, честное слово, получается какой-то нелепый БДСМ. Но, как говорится, если не можем искупать коня в шампанском, так давайте хотя бы польем кота пивом (с).

Но если неблагодарный народ не получилось сплотить против врага с мобильным вооружением, то против маньяка с ножницами ты этот народ тем более не подымешь. Перед лицом угрозы можно сплотиться, если есть кому. А с текущим уровнем электоральной популярности белорусских властей это ж сначала надо найти тех, кого будешь сплачивать.

Этот уровень электоральной популярности сейчас таков, что если на каких-нибудь выборах поставить рядом с бессменным кандидатом табуретку, то табуретка выиграет с большим отрывом. Даже при использовании неэвклидовых методик подсчета голосов от избирательной комиссии.

И, конечно, ради того, чтобы впечатлить такой народец, не то что шампанское на коня, даже пиво на кошку тратить жалко. Поэтому, мне кажется, что кошка в этот раз пострадала ради развлечения внешнего, а не внутреннего зрителя. Тем более что и географический ареал террористических угроз расширился на немецкого канцлера.

В условиях медленно неработающих санкций белорусским властям нужна такая угроза, чтобы быстренько сплотить вокруг себя единственного союзника. Вот санкциями союзник не впечатлился, так надо изобразить для него имитацию милитаристского свойства. Чтобы уже точно не мог отвертеться.

И, конечно, чтобы имитация выглядела убедительно, надо сначала радикально повысить градус напряжения на внутреннем, а главное – внешнем контуре. Калитку на юге закрыть, на севере наоборот гостеприимно распахнуть. И когда уже градус напряжения вырастет до геополитических масштабов, можно сымитировать что-нибудь милитаристское. Главное, кричать при этом погромче.

Но знаешь, что я тебе скажу? Вот кто-то, может, ждет чего-нибудь эпического. Ну, там Сараево какого, или радиостанции в Глайвице. Но, учитывая текущий уровень фантазии, профессионализма и исполнительской дисциплины, это же опять будет та самая кошка, политая пивом. А мокрая кошка сильно снижает пафос геополитического противостояния.