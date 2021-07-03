ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава ЕК назвала «политически мотивированным» поток мигрантов в Литву

03.07.2021 11:45 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала наплыв мигрантов в Литву через границу с Беларусью «политически мотивированным».

«Здесь мы действительно видим систему, политически мотивированную систему. Европейская комиссия и Европейский союз стоят на вашей стороне в эти трудные времена», — сказала фон дер Ляйен в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с президентом и премьером Литвы, передает tut.by.

Также глава Еврокомиссии заявила, что Литве могут предоставить доступ к чрезвычайным средствам для контроля за экстремальной ситуацией и направить офицеров агентства пограничной и береговой охраны ЕС Frontex для усиления патрулирования.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис вчера заявил, что у него не получилось связаться с властями Беларуси для обсуждения миграции. Он также сказал, что рассчитывает поехать в Ирак и Турцию, чтобы обсудить сдерживание миграции, так как, по его мнению, мигранты летают в Минск прямыми регулярными рейсами из Багдада и Стамбула.

«Большинству этих людей нужно будет покинуть Литву и вернуться домой, потому что, к сожалению, они не смогут получить статус политического убежища», — добавил Ландсбергис.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала наплыв мигрантов в Литву через границу с Беларусью «политически мотивированным».
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти Беларуси возбудили дисциплинарное производство в отношении адвоката Бабарико
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by