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Власти Беларуси возбудили дисциплинарное производство в отношении адвоката Бабарико
Источник материала: АФН
Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский сообщил, что коллегия адвокатов в Минске возбудила против него дисциплинарное производство после судебных прений.
"Сегодня вечером совет Минской городской коллегии адвокатов возбудил в отношении меня <...> дисциплинарное производство", - сообщил Лаевский в telegram-канале.
Он допустил, что поводом для производства мог стать тот факт, что в судебных прениях в защиту Виктора Бабарико он «обосновал отсутствие признаков преступления получение взятки в действиях других обвиняемых», а также высказал «несогласие с их позицией и заявил о необходимости их оправдания».
"Об этом же говорил в своих показаниях мой подзащитный, чью позицию я как защитник поддерживал и отстаивал. Делал это добросовестно и принципиально", - отметил Лаевский.
Он подчеркнул, что оспаривать позицию других участников процесса, особенно если она используется для обвинения его подзащитного, ни закон, ни правила профессиональной этики не запрещают.
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Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский сообщил, что коллегия адвокатов в Минске возбудила против него дисциплинарное производство после судебных прений.
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