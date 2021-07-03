ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Власти Беларуси возбудили дисциплинарное производство в отношении адвоката Бабарико

03.07.2021 11:45 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский сообщил, что коллегия адвокатов в Минске возбудила против него дисциплинарное производство после судебных прений.

"Сегодня вечером совет Минской городской коллегии адвокатов возбудил в отношении меня <...> дисциплинарное производство", - сообщил Лаевский в telegram-канале.

Он допустил, что поводом для производства мог стать тот факт, что в судебных прениях в защиту Виктора Бабарико он «обосновал отсутствие признаков преступления получение взятки в действиях других обвиняемых», а также высказал «несогласие с их позицией и заявил о необходимости их оправдания».

"Об этом же говорил в своих показаниях мой подзащитный, чью позицию я как защитник поддерживал и отстаивал. Делал это добросовестно и принципиально", - отметил Лаевский.

Он подчеркнул, что оспаривать позицию других участников процесса, особенно если она используется для обвинения его подзащитного, ни закон, ни правила профессиональной этики не запрещают.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский сообщил, что коллегия адвокатов в Минске возбудила против него дисциплинарное производство после судебных прений.
 
Новости дня
Новости разные
 
Матвиенко поздравила жителей Беларуси с Днем независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by