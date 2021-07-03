Власти Беларуси возбудили дисциплинарное производство в отношении адвоката Бабарико

Источник материала: АФН

Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский сообщил, что коллегия адвокатов в Минске возбудила против него дисциплинарное производство после судебных прений.

"Сегодня вечером совет Минской городской коллегии адвокатов возбудил в отношении меня <...> дисциплинарное производство", - сообщил Лаевский в telegram-канале.

Он допустил, что поводом для производства мог стать тот факт, что в судебных прениях в защиту Виктора Бабарико он «обосновал отсутствие признаков преступления получение взятки в действиях других обвиняемых», а также высказал «несогласие с их позицией и заявил о необходимости их оправдания».

"Об этом же говорил в своих показаниях мой подзащитный, чью позицию я как защитник поддерживал и отстаивал. Делал это добросовестно и принципиально", - отметил Лаевский.

Он подчеркнул, что оспаривать позицию других участников процесса, особенно если она используется для обвинения его подзащитного, ни закон, ни правила профессиональной этики не запрещают.