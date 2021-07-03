ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко предложил создать учебник о Великой Отечественной войне на основе советских пособий

03.07.2021 11:47 — Разное | Смартпресс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Смартпресс

Президент Александр Лукашенко поручил подготовить учебник о Великой Отечественной войне. За основу он предложил брать учебники советских времен, а к созданию подключить БРСМ и администрацию президента.

"Если вы, будущее наше поколение и молодежь, на основании того, что уже создано, новых фактов, а также учебников советских времен (тогда они неплохие были, хотя что-то замалчивали, чего-то стеснялись, скромничали), на основании того, что было создано в советские времена, создадите достойное учебное пособие - это будет величайшая победа. Потому что главное для студентов - чтобы учебник был носителем знаний", - заявил Лукашенко в субботу, выступая у "Кургана Славы". Его цитирует пресс-служба президента.

По словам Лукашенко в издании должна быть отражена огромная роль белорусского народа: "Я хочу, чтобы был хороший учебник по Великой Отечественной войне, книга, где будет отражено, какую роль мы сыграли в той войне. Это будет сильный вклад. Вы этим занимайтесь. Учебник мы можем дополнить документами тех времен и теми документами, которые мы стыдились показывать, чтобы кого-то не обидеть".

При этом он отметил, что к созданию учебника можно подключить БРСМ и администрацию президента.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Александр Лукашенко поручил подготовить учебник о Великой Отечественной войне. За основу он предложил брать учебники советских времен, а к созданию...
 
Новости дня
Новости разные
 
От 4 до 5,5 лет лишения свободы запросил прокурор для еще 10 фигурантов "Пинского дела"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by