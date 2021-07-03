Лукашенко предложил создать учебник о Великой Отечественной войне на основе советских пособий

Источник материала: Смартпресс

Президент Александр Лукашенко поручил подготовить учебник о Великой Отечественной войне. За основу он предложил брать учебники советских времен, а к созданию подключить БРСМ и администрацию президента.

"Если вы, будущее наше поколение и молодежь, на основании того, что уже создано, новых фактов, а также учебников советских времен (тогда они неплохие были, хотя что-то замалчивали, чего-то стеснялись, скромничали), на основании того, что было создано в советские времена, создадите достойное учебное пособие - это будет величайшая победа. Потому что главное для студентов - чтобы учебник был носителем знаний", - заявил Лукашенко в субботу, выступая у "Кургана Славы". Его цитирует пресс-служба президента.

По словам Лукашенко в издании должна быть отражена огромная роль белорусского народа: "Я хочу, чтобы был хороший учебник по Великой Отечественной войне, книга, где будет отражено, какую роль мы сыграли в той войне. Это будет сильный вклад. Вы этим занимайтесь. Учебник мы можем дополнить документами тех времен и теми документами, которые мы стыдились показывать, чтобы кого-то не обидеть".

При этом он отметил, что к созданию учебника можно подключить БРСМ и администрацию президента.