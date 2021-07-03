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Литовские пограничники задержали на границе с Беларусью более 100 нелегальных мигрантов
03.07.2021 11:47 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
На границе с Беларусью литовские пограничники за минувшие сутки задержали 116 нелегальных мигрантов,
Как отметили в литовской пограничной службе, почти все нелегальные мигранты – 111 человек, были задержаны в муниципалитете Друскининкай. "Во время одного задержания, по предварительным данным, 8 мигрантов вели себя агрессивно, пытались атаковать патрули друскининкайского брандмауэра и оказали им сопротивление. В результате был применен слезоточивый газ, было произведено два предупредительных выстрела в воздух", - отметили там.
"Все иностранцы будут проверены на COVID-19 и изолированы до получения результатов. Обстоятельства событий выясняются, ведется следствие, решается вопрос с размещением задержанных", - добавили в пограничной службе.
По ее информации в 2021 году уже задержано 938 нелегальных мигрантов, которые пытались попасть в Литву из Беларуси. Этот показатель почти в 12 раз выше, чем был на протяжении всего 2020 года.
В связи с резким увеличением количества таких случаев в Литве усилена охрана границы с Беларусью.
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На границе с Беларусью литовские пограничники за минувшие сутки задержали 116 нелегальных мигрантов, сообщила литовская пограничная служба. По ее...
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