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Граница на замке: почему Лукашенко решился на конфронтацию с Западом

03.07.2021 11:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Но это не стоит считать простой импульсивностью. Скорее это многоходовка, спроектированная в Кремле.



Лукашенко полностью перекрыл государственную границу с Украиной, аргументируя свое решение тем, что якобы выявлены "спящие террористические ячейки", к которым причастны Германия, Украина, США, Польша и Литва, пишет korrespondent.net.

Украина находится не на последнем месте в эпицентре внимания запада в силу множества пересекающихся геополитических интересов среди тех или иных стран. Поэтому именно Украину Лукашенко использует как "раздражитель", чтобы привлечь внимание международного сообщества.

К чему сейчас это показательное единоличное обострение отношений с западом со стороны со стороны Лукашенко понять можно. Тут много причин - информационная самоизоляция, укрепление образа внешнего врага для стабилизации внутриполитической обстановки, демонстрация силы и попытки имиджевой реабилитации. Но вот зачем это Путину, который, безусловно, если и не полностью курирует политику Лукашенко, то как минимум задает вектор. Да, это было интересно Кремлю в ракурсе переключения международного внимания от российской агрессии, а также "выращивание" более актуального и показательного примера тирании.

Но сейчас... После того как вместе с Германией практически удалось продавить СП-2 и сейчас наступил довольно ответственный момент, в ходе которого портить отношения с Германией, как минимум, не камильфо. И тем более после встречи Путина с Байденом в формате "теплой ванны", когда между Белым Домом и Кремлем спал градус напряжения. Это совершенно не в интересах Путина, поскольку поведение Беларусь автоматически попадает и в зону ответственности России.

Посему я бы предположил, что это лишь искусственное усугубление отношений РБ с Западом, где Путину отведена роль героя-миротворца в самый кульминационный момент. И якобы Путин путем дипломатического диалога призван навести Лукашенко на "путь истинный". В том числе в разрезе примирения с Украиной. И это не только хорошо для Путина с позиции международного имиджа, но и с позиции повышения своего положительного рейтинга на белорусском поле, которое определяет перспективы реализации Союзного государства с РБ.

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Но это не стоит считать простой импульсивностью. Скорее это многоходовка, спроектированная в Кремле.
 
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