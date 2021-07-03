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Миру приготовили водородный переворот

03.07.2021 11:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани готовится произвести переворот в мировой промышленности, построив четыре гигантских завода.

Миру приготовили водородный переворот
Все фабрики будут выпускать товары для экологичного бизнеса, больше всего планов заготовлено на развитие водородной энергетики, пишет lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Индийский миллиардер и основной владелец компании по нефтепереработке Reliance Industries Амбани собирается потратить десять миллиардов долларов на выпуск оборудования для нулевых выбросов углерода. В Индии построят четыре огромных завода по производству фотоэлектрических модулей, батарей, топливных элементов, а также электролизеров, необходимых для получения водорода.

По плану бизнесмена, новые фабрики смогут поставлять водород в мировых масштабах для отраслей, которые сложно поддаются декарбонизации. Например, для производства стали и цемента. Глобальные выбросы парниковых газов в этих двух секторах значительно выросли с середины прошлого века. Сталелитейные заводы с 2000 по 2015 год удвоили выбросы, загрязнение окружающей среды от производства цемента с 1950 года увеличилось в 20 раз.

Экологически чистый водород, например, может заменить уголь, который используют в доменных печах на заводах стали. Отойти от ископаемого топлива в цементном производстве также вполне допустимо. Повышенный спрос на возобновляемые источники энергии, в том числе водород, считает Амбани, будет стимулировать их использование и в генерации электричества.

О создании огромного водородного кластера в Великобритании недавно заявила, и норвежская нефтяная компания Equinor. В планах энергогиганта втрое нарастить выпуск чистого газа, что позволит сделать полностью "зеленой" английскую электростанцию Keadby, пишет ru.oxu.az.
 
 
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Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани готовится произвести переворот в мировой промышленности, построив четыре гигантских завода.
 
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