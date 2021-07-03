Миру приготовили водородный переворот

Все фабрики будут выпускать товары для экологичного бизнеса, больше всего планов заготовлено на развитие водородной энергетики, пишет lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.





Индийский миллиардер и основной владелец компании по нефтепереработке Reliance Industries Амбани собирается потратить десять миллиардов долларов на выпуск оборудования для нулевых выбросов углерода. В Индии построят четыре огромных завода по производству фотоэлектрических модулей, батарей, топливных элементов, а также электролизеров, необходимых для получения водорода.





По плану бизнесмена, новые фабрики смогут поставлять водород в мировых масштабах для отраслей, которые сложно поддаются декарбонизации. Например, для производства стали и цемента. Глобальные выбросы парниковых газов в этих двух секторах значительно выросли с середины прошлого века. Сталелитейные заводы с 2000 по 2015 год удвоили выбросы, загрязнение окружающей среды от производства цемента с 1950 года увеличилось в 20 раз.





Экологически чистый водород, например, может заменить уголь, который используют в доменных печах на заводах стали. Отойти от ископаемого топлива в цементном производстве также вполне допустимо. Повышенный спрос на возобновляемые источники энергии, в том числе водород, считает Амбани, будет стимулировать их использование и в генерации электричества.



