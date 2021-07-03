ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси 3 июля отмечается День независимости. Изучили исторические факты, связанные с этой датой

03.07.2021 11:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В 1996 году прошел второй в истории независимой Беларуси республиканский референдум. Один из вопросов, который вынесли на голосование, касался переноса празднования Дня независимости с 27-го на 3 июля. С тех пор именно третий день июля стал считаться в Беларуси главным государственным праздником. Но действительно ли с точки зрения истории 3 июля можно ассоциировать с независимостью? Разбираемся в фактах.

В Беларуси 3 июля отмечается День независимости. Изучили исторические факты, связанные с этой датой

3 июля освободили не Беларусь, а Минск


С 1991 года День независимости Беларуси отмечался 27 июля. Дело в том, что именно в этот день в 1990 году Верховный Совет БССР принял Декларацию «О государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики». Декларация провозглашала «полный государственный суверенитет Республики Беларусь как верховенство, самостоятельность и полноту государственной власти республики в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях», пишет blizko.by. 


 
После принятия Декларации 27 июля именно этот день ассоциировался с реальной независимостью молодого государства. Но главный государственный праздник отмечался 27 июля не так уж и долго.
 

 
В августе 1996-го Александр Лукашенко предлагает провести республиканский референдум. Один из вопросов, который позже вынесут на всенародное голосование, дословно звучал так: «Перенести День независимости Республики Беларусь (День Республики) на 3 июля – день освобождения Беларуси от гитлеровских захватчиков в Великой Отечественной войне».
 
Интересно, что в такой формулировке изначально было заложено неправильное утверждение. Ведь 3 июля 1944 года от немецко-фашистских захватчиков освободили не Беларусь, а Минск. Половина республики все еще оставалась под оккупацией. Полностью освободить Беларусь от немецко-фашистских захватчиков удалось только к концу июля 44-го. Например, Брест вновь стал советским только 28 июля.
 
Однако получила ли Беларусь независимость после окончания Великой Отечественной и Второй мировой войн?

Уничтожалась архитектура, сокращалось употребление «мовы»


 
В июле 1944 года Беларусь освободилась от нацистской оккупации, но говорить о независимости республики не приходилось. Ведь БССР была всего-то одной из 15-ти административных единиц большой страны, а никак не самостоятельным государством. Любые ключевые для БССР решения принимались не в Минске, а Москве. В таком же положении находились и другие советские республики.
 
Элементарный п мер: кандидатуры на руководящие посты в советской Беларуси, Украине или другой республике должны были согласовываться с руководством Кремля.
 
Вернувшаяся в БССР советская власть начала устанавливать прежние порядки. В Западной Беларуси продолжилась едва начавшаяся и прерванная войной коллективизация. Результатом ее стало раскулачивание и высылка в отдаленные области Советского Союза белорусских крестьян, которые только пережили ужасы гитлеровской оккупации. О том, каким образом принуждали вступать в колхозы освобожденных крестьян, написано немало материалов.
 

 
Еще одной трагедией для белорусского народа стало повсеместное уничтожение архитектурного наследия в послевоенные годы. Особенно досталось культовой архитектуре. При советской власти в Беларуси уничтожили сотни церквей и костелов, которые представляли собой историческую и архитектурную ценность. Так, например, в 1961 году в Гродно была взорвана знаменитая готическая «фара Витовта» – костел, построенный в 16-м веке. Для подрыва святыни в Гродно приехала специальная группа из Ленинграда.
 

Гродно. Фара великого князя литовского Витовта (16 в.), взорванная в 1961 году
 
По всей Беларуси продолжили довоенную практику уничтожения исторических символов городов и местечек. В руины превращали памятники архитектуры барокко, классицизма, традиционной белорусской деревянной архитектуры. Уничтожение минского замчища – также известная и драматичная история.
 

Минское замчище. Послевоенное фото
 
Еще один момент, на который стоит обратить внимание в послевоенной Беларуси – уничтожение национальной памяти нашего народа. Сколько памятников появилось с 1944-го по 1990-й годы на улицах городов БССР личностям из белорусской истории? И сколько за этот же период было установлено статуй советских деятелей и вождей? Тяжело сравнивать кардинально разные цифры.
 

Памятник Иосифу Сталину в Минске. Монумент простоял меньше 10 лет и был взорван в 1961-м
 
Отдельно важно отметить вытеснение из обихода белорусского языка в послевоенные годы. Тиражи печатных белорусскоязычных изданий в БССР постепенно снижались. А употребление русского языка в разных сферах со временем замещало использование белорусского. Для примера, в 1946 году тираж журналов на русском языке в БССР составлял 1 %, а в 1955 году уже составил 31 %. В 1970 году общий тираж книг, издаваемых на белорусском языке, составлял 9 миллионов экземпляров, а на русском –16 миллионов.
 
Еще в 50-е годы прошлого века белорусская интеллигенция начала бить тревогу в связи со стремительным сокращением употребления белорусского языка. Известно знаменитое письмо нашего классика Якуба Коласа, написанное летом 1956-го и адресованное ЦК компартии Беларуси. Письмо называлось так – «Ліст у бюро ЦК КП Беларусі аб стане беларускай мовы і далейшым развіцці культуры ў рэспубліцы». В тексте письма классик анализировал незавидное положение белорусского языка в Беларуси.
 
«На мой погляд, далейшае развіццё культуры рэспублікі вельмі многа праігрывае і, скажам проста, стаіць перад сур’ёзнай пагрозаю іменна ад недастаковай увагі да роднай мовы. Установы сталіцы вывелі з абыходу беларускую мову: на ёй не вядзецца перапіска, на ёй не гавораць з наведвальнікамі, у гарадах няма беларускіх шыльд і надпісаў, мала беларускіх афіш і плакатаў», – писал Якуб Колас. Полный текст того письма классика можно прочитать здесь.
 
Это лишь некоторые примеры. Краткий экскурс в историю и изучение фактов дает понять, что после освобождения Беларуси от немецко-фашистской оккупации язык, история и национальная культура белорусов оказались в очень непростом положении. Такое тяжело представить в независимой стране.

А что у соседей?


Казалось бы, логично отмечать День независимости страны в день, когда была провозглашена эта самая независимость, то есть 27 июля. Примечательно, что Беларусь единственная среди стран бывшего СССР, чей день независимости не привязан к отделению от Советского Союза или Российской Империи.
 

 
Например, в Украине День независимости отмечают 24 августа. В этот день в 1991 году Верховный совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины.
 
В Литве ежегодно 11 марта отмечается День восстановления независимости Литвы. 11 марта 1990 года был подписан Акт о восстановлении независимости Литвы.
 
Даже День России привязан к дате 12 июня 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
 
На фоне всех исторических фактов становится очевидно, что дата празднования Дня независимости Беларуси 3 июля, как минимум, неоднозначна. Именно поэтому историки с 96-го года подвергают сомнению дату 3 июля в роли главного госпраздника и дня обретения нашей реальной независимости.
 


Фото: wikimedia.org, racyja.com, belta.by, minsknews.by, planetabelarus.by

 
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 1996 году прошел второй в истории независимой Беларуси республиканский референдум. Один из вопросов, который вынесли на голосование, касался переноса...
 
Новости дня
Новости разные
 
“Вскрываются все консервы”: Чалый о конспирологии "21 века" и спящей агентуре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by