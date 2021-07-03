В Беларуси 3 июля отмечается День независимости. Изучили исторические факты, связанные с этой датой

3 июля освободили не Беларусь, а Минск





пишет blizko.by. С 1991 года День независимости Беларуси отмечался 27 июля. Дело в том, что именно в этот день в 1990 году Верховный Совет БССР принял Декларацию «О государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики». Декларация провозглашала «полный государственный суверенитет Республики Беларусь как верховенство, самостоятельность и полноту государственной власти республики в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях»,blizko.by.









После принятия Декларации 27 июля именно этот день ассоциировался с реальной независимостью молодого государства. Но главный государственный праздник отмечался 27 июля не так уж и долго.





В августе 1996-го Александр Лукашенко предлагает провести республиканский референдум. Один из вопросов, который позже вынесут на всенародное голосование, дословно звучал так: «Перенести День независимости Республики Беларусь (День Республики) на 3 июля – день освобождения Беларуси от гитлеровских захватчиков в Великой Отечественной войне».

Интересно, что в такой формулировке изначально было заложено неправильное утверждение. Ведь 3 июля 1944 года от немецко-фашистских захватчиков освободили не Беларусь, а Минск. Половина республики все еще оставалась под оккупацией. Полностью освободить Беларусь от немецко-фашистских захватчиков удалось только к концу июля 44-го. Например, Брест вновь стал советским только 28 июля.

Однако получила ли Беларусь независимость после окончания Великой Отечественной и Второй мировой войн?





Уничтожалась архитектура, сокращалось употребление «мовы»





В июле 1944 года Беларусь освободилась от нацистской оккупации, но говорить о независимости республики не приходилось. Ведь БССР была всего-то одной из 15-ти административных единиц большой страны, а никак не самостоятельным государством. Любые ключевые для БССР решения принимались не в Минске, а Москве. В таком же положении находились и другие советские республики.

Элементарный п мер: кандидатуры на руководящие посты в советской Беларуси, Украине или другой республике должны были согласовываться с руководством Кремля.

Вернувшаяся в БССР советская власть начала устанавливать прежние порядки. В Западной Беларуси продолжилась едва начавшаяся и прерванная войной коллективизация. Результатом ее стало раскулачивание и высылка в отдаленные области Советского Союза белорусских крестьян, которые только пережили ужасы гитлеровской оккупации. О том, каким образом принуждали вступать в колхозы освобожденных крестьян, написано немало материалов.





Еще одной трагедией для белорусского народа стало повсеместное уничтожение архитектурного наследия в послевоенные годы. Особенно досталось культовой архитектуре. При советской власти в Беларуси уничтожили сотни церквей и костелов, которые представляли собой историческую и архитектурную ценность. Так, например, в 1961 году в Гродно была взорвана знаменитая готическая «фара Витовта» – костел, построенный в 16-м веке. Для подрыва святыни в Гродно приехала специальная группа из Ленинграда.





Гродно. Фара великого князя литовского Витовта (16 в.), взорванная в 1961 году

По всей Беларуси продолжили довоенную практику уничтожения исторических символов городов и местечек. В руины превращали памятники архитектуры барокко, классицизма, традиционной белорусской деревянной архитектуры. Уничтожение минского замчища – также известная и драматичная история.





Минское замчище. Послевоенное фото

Еще один момент, на который стоит обратить внимание в послевоенной Беларуси – уничтожение национальной памяти нашего народа. Сколько памятников появилось с 1944-го по 1990-й годы на улицах городов БССР личностям из белорусской истории? И сколько за этот же период было установлено статуй советских деятелей и вождей? Тяжело сравнивать кардинально разные цифры.





Памятник Иосифу Сталину в Минске. Монумент простоял меньше 10 лет и был взорван в 1961-м

Отдельно важно отметить вытеснение из обихода белорусского языка в послевоенные годы. Тиражи печатных белорусскоязычных изданий в БССР постепенно снижались. А употребление русского языка в разных сферах со временем замещало использование белорусского. Для примера, в 1946 году тираж журналов на русском языке в БССР составлял 1 %, а в 1955 году уже составил 31 %. В 1970 году общий тираж книг, издаваемых на белорусском языке, составлял 9 миллионов экземпляров, а на русском –16 миллионов.

Еще в 50-е годы прошлого века белорусская интеллигенция начала бить тревогу в связи со стремительным сокращением употребления белорусского языка. Известно знаменитое письмо нашего классика Якуба Коласа, написанное летом 1956-го и адресованное ЦК компартии Беларуси. Письмо называлось так – «Ліст у бюро ЦК КП Беларусі аб стане беларускай мовы і далейшым развіцці культуры ў рэспубліцы». В тексте письма классик анализировал незавидное положение белорусского языка в Беларуси.

«На мой погляд, далейшае развіццё культуры рэспублікі вельмі многа праігрывае і, скажам проста, стаіць перад сур’ёзнай пагрозаю іменна ад недастаковай увагі да роднай мовы. Установы сталіцы вывелі з абыходу беларускую мову: на ёй не вядзецца перапіска, на ёй не гавораць з наведвальнікамі, у гарадах няма беларускіх шыльд і надпісаў, мала беларускіх афіш і плакатаў», – писал Якуб Колас. Полный текст того письма классика можно прочитать здесь.

Это лишь некоторые примеры. Краткий экскурс в историю и изучение фактов дает понять, что после освобождения Беларуси от немецко-фашистской оккупации язык, история и национальная культура белорусов оказались в очень непростом положении. Такое тяжело представить в независимой стране.

А что у соседей?





Казалось бы, логично отмечать День независимости страны в день, когда была провозглашена эта самая независимость, то есть 27 июля. Примечательно, что Беларусь единственная среди стран бывшего СССР, чей день независимости не привязан к отделению от Советского Союза или Российской Империи.





Например, в Украине День независимости отмечают 24 августа. В этот день в 1991 году Верховный совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины.

В Литве ежегодно 11 марта отмечается День восстановления независимости Литвы. 11 марта 1990 года был подписан Акт о восстановлении независимости Литвы.

Даже День России привязан к дате 12 июня 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

На фоне всех исторических фактов становится очевидно, что дата празднования Дня независимости Беларуси 3 июля, как минимум, неоднозначна. Именно поэтому историки с 96-го года подвергают сомнению дату 3 июля в роли главного госпраздника и дня обретения нашей реальной независимости.









Фото: wikimedia.org, racyja.com, belta.by, minsknews.by, planetabelarus.by











