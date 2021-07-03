Главный праздник: как Беларусь отмечает День независимости

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси сегодня пасмурно, синоптики обещают дожди. Но это не помешало отмечать главный государственный праздник – День независимости . Он приурочен к освобождению Минска от нацистов в 44-м. С утра центром празднований стал монумент Курган Славы. Как отмечают День независимости в Минске расскажет корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

В Минске и его окрестностях дождливо и пасмурно, но разве может погода помешать людям почтить память и подвиг своих предков. Здесь собралось около двух тысяч человек. Для белорусов этот день особенный. Ведь во время Великой Отечественной войны погиб каждый третий мирный житель страны. Здесь и ветераны, и очень много молодежи. У всех в руках цветы. Люди несут их к монументу.

«У меня два деда воевали. Надо в такие дни собираться, приходить, праздновать, не забывать, с чем это связано, с чем у нас ассоциируется этот праздник», – сказал один из пришедших на празднование.

«Гордость за нашу страну. За то, что мы здесь все вместе, мы живем в такой прекрасной, процветающей, красивой стране», – отметила жительница Беларуси.

«Главное – помнить подвиг предков. Предков всех помнить и равняться на них всегда», – заявил еще один мужчина, который пришел отметить День независимости.

Церемония возложения венков и цветов проходит на Кургане Славы. Это один из самых масштабных памятников Великой Отечественной войны. Во время операции «Багратион», в результате которой и освободили Беларусь, в окружение попала 150-тысячная группировка гитлеровцев. Ее разгром назвали «Минским котлом». Возведение Кургана Славы в 60-тых стало всенародным делом. Тысячи людей несли сюда горсти земли.

«Кто в мешочке, кто в каске. Сами люди свозили. Здесь весь Советский Союз», – рассказал директор Дома профсоюзов Леонард Богушевич.

В церемонии возложения венков принимает участие и президент Беларуси Александр Лукашенко. Накануне он поздравил белорусов с праздником. И рассказал о том, как важно сегодня эту независимость, которую завоевали наши предки, сохранить.

«77 лет назад истерзанная войной Беларусь была избавлена от фашистского гнета. След, который оставила на нашей земле гитлеровская Германия, не сотрет время. Потому что попытки оккупации Беларуси в условиях современной гибридной войны вспыхнули с новой силой. Во главе те же западные элиты», – отметил Лукашенко.

Сегодня празднуют по всей стране. Только в Минске – около десятка праздничных площадок. Завершит этот день акция «Споем гимн вместе». А затем в небе прогремит салют.