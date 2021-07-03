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Главный праздник: как Беларусь отмечает День независимости
03.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси сегодня пасмурно, синоптики обещают дожди. Но это не помешало отмечать
В Минске и его окрестностях дождливо и пасмурно, но разве может погода помешать людям почтить память и подвиг своих предков. Здесь собралось около двух тысяч человек. Для белорусов этот день особенный. Ведь во время Великой Отечественной войны погиб каждый третий мирный житель страны. Здесь и ветераны, и очень много молодежи. У всех в руках цветы. Люди несут их к монументу.
«У меня два деда воевали. Надо в такие дни собираться, приходить, праздновать, не забывать, с чем это связано, с чем у нас ассоциируется этот праздник», – сказал один из пришедших на празднование.
«Гордость за нашу страну. За то, что мы здесь все вместе, мы живем в такой прекрасной, процветающей, красивой стране», – отметила жительница Беларуси.
«Главное – помнить подвиг предков. Предков всех помнить и равняться на них всегда», – заявил еще один мужчина, который пришел отметить День независимости.
Церемония возложения венков и цветов проходит на Кургане Славы. Это один из самых масштабных памятников Великой Отечественной войны. Во время операции «Багратион», в результате которой и освободили Беларусь, в окружение попала 150-тысячная группировка гитлеровцев. Ее разгром назвали «Минским котлом». Возведение Кургана Славы в 60-тых стало всенародным делом. Тысячи людей несли сюда горсти земли.
В церемонии возложения венков принимает участие и президент Беларуси Александр Лукашенко. Накануне он поздравил белорусов с праздником. И рассказал о том, как важно сегодня эту независимость, которую завоевали наши предки, сохранить.
Сегодня празднуют по всей стране. Только в Минске – около десятка праздничных площадок. Завершит этот день акция «Споем гимн вместе». А затем в небе прогремит салют.
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Церемония возложения венков и цветов проходит на Кургане Славы. Это один из самых масштабных памятников Великой Отечественной войны.
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