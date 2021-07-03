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Речь Президента и общение с участниками после. Что происходило утром 3 июля на Кургане Славы?

03.07.2021 11:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День Независимости празднует вся страна. Торжества проходят и у Кургана Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них принимает участие Президент.

В мемориальном комплексе работает наш политический обозреватель Виктория Ходосок.

Речь Президента и общение с участниками после. Что происходило утром 3 июля на Кургане Славы?

Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Прежде всего хочется поздравить белорусов – наследников Великой Победы – с таким важным праздником! Мы работаем в мемориальном комплексе «Курган Славы». Это один из символов нашей Победы. Построили, кстати, его к 1969 году. На холме, как видите, четыре обелиска – по количеству фронтов. Высота комплекса – более 70 метров.

Речь Президента и общение с участниками после. Что происходило утром 3 июля на Кургане Славы?

Виктория Ходосок:
Очень много интересных фактов известно о Кургане Славы: например, соорудить помогали его небезразличные белорусы, люди, которые приносили сюда горсти земли. Часть холма насыпана привезенной землей с мест боев и городов-героев, ну а дальше в дело вступили строители. Еще один факт: рабочие во время создания мемориала рабочие находили человеческие останки, снаряды, гильзы. А все потому, что в начале июля 1944 года в рамках масштабной операции «Минский котел» в окружение попала многотысячная немецкая армия, и ее разгром в 20-ти километрах от Минска стал одним из решающих шагов на пути к полному избавлению Беларуси от вражеского нашествия.

Речь Президента и общение с участниками после. Что происходило утром 3 июля на Кургане Славы?

Виктория Ходосок:
В своем первозданном виде Курган Славы просуществовал около трех с половиной десятилетий. А после была реставрация. И в 2004 году комплекс открыли. В мероприятии принял участие и глава государства. Как понимаете, Александр Лукашенко и сегодня здесь. Первым делом от всех нас и лично от себя в знак памяти и благодарности тем, кто погиб в той страшной войне, возложил венок. Героев почтили минутой молчания.

Дальше глава государства выступил с речью. Подробности читайте здесь.

Речь Президента и общение с участниками после. Что происходило утром 3 июля на Кургане Славы?

Виктория Ходосок:
После речи Президента прозвучали залпы и гимн нашей Беларуси. Глава государства общался с участниками мероприятия. Хочется сказать, что пусть для Беларуси сейчас особенно непростые времена, но жизнь – а именно прошлое – показало, что у нас в крови – стойкость и мужество. И если тогда – десятки лет назад – настоящие герои даже не знали, что враг так близко, тем не менее победили, то сегодня мы как никогда готовы дать отпор. Но вы же сами понимаете, что политика Беларуси – это мир и дружелюбие. До поры до времени. 3 июля – День Независимости абсолютно суверенной страны, нашей Беларуси. Других формулировок нет и быть не может.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. День Независимости празднует вся страна. Торжества проходят и у Кургана Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них принимает...
 
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