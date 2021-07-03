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Александр Лукашенко: день освобождения Минска стал предвестником всей нашей Победы в 1945-м

03.07.2021 11:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День Независимости празднует вся страна. Торжества проходят и у Кургана Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них принимает участие Президент.

Александр Лукашенко: только бережно храня память о героях и приумножая достигнутое, белорусы всегда будут оставаться хозяевами на своей земле

Александр Лукашенко: день освобождения Минска стал предвестником всей нашей Победы в 1945-м

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Символично, что сегодня, 3 июля, мы находимся у подножия этого знаменитого памятника, Кургана Славы. Это место для нас, для минчан, особенно. Да и для всего белорусского народа это место священно. Здесь, в середине прошлого столетия решалась судьба Беларуси. Шли бои, ожесточеннейшие бои за столицу нашей Беларуси. Трудно нам представить настроение наших солдат. Но я знаю одно: они были полны решимости отомстить врагу и взять реванш за то, что произошло в 1941 году в начале войны, когда фашисты, почти не ощущая сопротивления, прошли через Беларусь, захватили Минск.

Представьте настроения и желания наших солдат. Освободительная операция, которая получила имя «Багратион», показала, что в искусстве побеждать советские войска превзошли своего врага. День освобождения Минска стал предвестником нашей Победы, всей нашей Победы в 1945-м. Память о героях Великой Отечественной войны воплотилась в этом рукотворном памятнике. На месте знаковых сражений вырос этот курган. Нет, наверное, такого святого рукотворного места, как это, где мы с вами сегодня находимся. Вечная слава героям Великой Отечественной войны. Давайте сегодня все вместе почтим их память минутой молчания.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. День Независимости празднует вся страна. Торжества проходят и у Кургана Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них принимает...
 
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