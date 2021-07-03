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Александр Лукашенко: день освобождения Минска стал предвестником всей нашей Победы в 1945-м
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День Независимости празднует вся страна. Торжества проходят и у Кургана Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них принимает участие Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Представьте настроения и желания наших солдат. Освободительная операция, которая получила имя «Багратион», показала, что в искусстве побеждать советские войска превзошли своего врага. День освобождения Минска стал предвестником нашей Победы, всей нашей Победы в 1945-м. Память о героях Великой Отечественной войны воплотилась в этом рукотворном памятнике. На месте знаковых сражений вырос этот курган. Нет, наверное, такого святого рукотворного места, как это, где мы с вами сегодня находимся. Вечная слава героям Великой Отечественной войны. Давайте сегодня все вместе почтим их память минутой молчания.
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Новости Беларуси. День Независимости празднует вся страна. Торжества проходят и у Кургана Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них принимает...
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