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«В пятницу не так себя ведут»: Кристина Асмус шокировала поклонников новым фото

03.07.2021 11:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

После развода с Гариком Харламовым к личной странице в инстаграме Кристины Асмус пристальное внимание, актриса часто появляется перед поклонниках в откровенных образах, вызывая шквал разнообразных эмоции.

«В пятницу не так себя ведут»: Кристина Асмус шокировала поклонников новым фото

Фото: @asmuskristina

Но на днях Кристина Асмус выложила фотографию, которая заставила подписчиков по-настоящему беспокоиться о любимой знаменитости.

На фотографии была запечатлена Кристина на кровати в больничной палате, ее левая нога в гипсе, а рядом костыль.

«Пятница», — иронично заметила актриса.

«В пятницу не так себя ведут»: Кристина Асмус шокировала поклонников новым фото

Фото: @asmuskristina

Поклонники не на шутку обеспокоились состоянием Асмус, многие решили, что Кристина просто принимает участие в новом проекте и загипсованная нога — это часть образа. Но были и те, кто происходящее на фото воспринял, как повод для шуток.


«В пятницу не так себя ведут», «Привет костяная нога. На черные камни рыбу ловить поедем?» «Неожиданная пятница», «В следующую пятницу иду ставить себе гипс», — шутили подписчики в комментариях.


Сама знаменитость пока не дает никаких комментариев по поводу того, что случилось с ее ногой. С нетерпением ждем ее новых постов и сторис.
 
 
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