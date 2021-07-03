Источник материала: UDF





Фото: @asmuskristina





Фото: @asmuskristina

«В пятницу не так себя ведут», «Привет костяная нога. На черные камни рыбу ловить поедем?» «Неожиданная пятница», «В следующую пятницу иду ставить себе гипс», — шутили подписчики в комментариях.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «В пятницу не так себя ведут»: Кристина Асмус шокировала поклонников новым фото Подписчики актрисы не знают, что и думать.

Но на дняхвыложила фотографию, которая заставила подписчиков по-настоящему беспокоиться о любимой знаменитости.На фотографии была запечатлена Кристина на кровати в больничной палате, ее левая нога в гипсе, а рядом костыль.«Пятница», — иронично заметила актриса.Поклонники не на шутку обеспокоились состоянием Асмус, многие решили, что Кристина просто принимает участие в новом проекте и загипсованная нога — это часть образа. Но были и те, кто происходящее на фото воспринял, как повод для шуток.Сама знаменитость пока не дает никаких комментариев по поводу того, что случилось с ее ногой. С нетерпением ждем ее новых постов и сторис.