Лукашенко об исполнении «Магутнага Божа» 3 июля: Смотрите, нарветесь

Источник материала: UDF

«Теперь вы видите: они хотят повернуть историю вспять, реабилитировать своих дедов и прадедов и завершить ими начатое дело. Поэтому вышли крушить суверенное государство. Это немыслимо: к сакральным местам нашей государственности они двинулись под знаменами фашистских наймитов - полицаев. И последнее время наши средства массовой информации все больше распространяют факты о том, что в костелах хотят помолиться [т.е 3 июля] под «Магутны Божа». Смотрите, нарветесь», —словапресс-служба.