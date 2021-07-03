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США привлекут режим Лукашенко к ответственности за закрытие границы с Украиной

03.07.2021 11:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

США привлекут режим Лукашенко к ответственности за закрытие границы с Украиной
Закрытие границы с Украиной не более чем попытка отвлечь внимание от репрессий против белорусского народа /Unsplash.com /
Закрыв границу с Украиной, белорусские власти пытаются отвлечь внимание от нарушений прав человека в республике, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.

«Мы продолжим поддерживать белорусский народ и привлекать режим к ответственности», — заявил высокопоставленный правительственный чиновник США международному агентству новостей.


Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не дала прямого ответа на вопрос о реакции США на заявление Беларуси во время брифинга.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины обвинило Беларусь в неуважении демократических ценностей после выхода страны из программы Восточного партнерства Европейского союза (ЕС). После этого 2 июля Александр Лукашенко заявил, что граница с Украиной полностью перекрыта. Он отдал такой приказ пограничным войскам. Якобы оттуда в нашу страну поступает очень много оружия.
 
Теги: Новости
 
 
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Однако пресс-секретарь Белого дома не дала прямого ответа на вопрос о реакции США на заявление Беларуси.
 
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