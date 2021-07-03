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Закрытие границы с Украиной не более чем попытка отвлечь внимание от репрессий против белорусского народа /Unsplash.com /

Reuters

«Мы продолжим поддерживать белорусский народ и привлекать режим к ответственности», — заявил высокопоставленный правительственный чиновник США международному агентству новостей

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США привлекут режим Лукашенко к ответственности за закрытие границы с Украиной Однако пресс-секретарь Белого дома не дала прямого ответа на вопрос о реакции США на заявление Беларуси.

Однако пресс-секретарь Белого домане дала прямого ответа на вопрос о реакции США на заявление Беларуси во время брифинга.Напомним, Министерство иностранных дел Украины обвинило Беларусь в неуважении демократических ценностей после выхода страны из программы Восточного партнерства Европейского союза (ЕС). После этого 2 июлязаявил, что граница с Украиной полностью перекрыта. Он отдал такой приказ пограничным войскам. Якобы оттуда в нашу страну поступает очень много оружия.