|
США привлекут режим Лукашенко к ответственности за закрытие границы с Украиной
Источник материала: UDF
Закрытие границы с Украиной не более чем попытка отвлечь внимание от репрессий против белорусского народа /Unsplash.com /
«Мы продолжим поддерживать белорусский народ и привлекать режим к ответственности», — заявил высокопоставленный правительственный чиновник США международному агентству новостей.
Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не дала прямого ответа на вопрос о реакции США на заявление Беларуси во время брифинга.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины обвинило Беларусь в неуважении демократических ценностей после выхода страны из программы Восточного партнерства Европейского союза (ЕС). После этого 2 июля Александр Лукашенко заявил, что граница с Украиной полностью перекрыта. Он отдал такой приказ пограничным войскам. Якобы оттуда в нашу страну поступает очень много оружия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Однако пресс-секретарь Белого дома не дала прямого ответа на вопрос о реакции США на заявление Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)