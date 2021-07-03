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Путин прислал Лукашенко телеграмму

03.07.2021 12:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент России Владимир Путин направил Александру Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю государственного праздника — Дня независимости.

Путин прислал Лукашенко телеграмму
Фото из архива пресс-службы президента РФ

Как сообщает пресс-служба Кремля, в поздравлении глава российского государства отметил, что 3 июля — знаменательная дата в истории Беларуси: освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, одержанных в годы Великой Отечественной войны.

Путин выразил уверенность, что «совместными усилиями Россия и Белоруссия будут и впредь укреплять союзнические связи, конструктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также продвигать взаимовыгодные интеграционные процессы на евразийском пространстве, что в полной мере отвечает интересам обеих стран».

 

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Теги: Минск
 
 
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Президент России Владимир Путин направил Александру Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю государственного праздника — Дня независимости.
 
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