Путин прислал Лукашенко телеграмму

Президент России Владимир Путин направил Александру Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю государственного праздника — Дня независимости .



Фото из архива пресс-службы президента РФ

Как сообщает пресс-служба Кремля, в поздравлении глава российского государства отметил, что 3 июля — знаменательная дата в истории Беларуси: освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, одержанных в годы Великой Отечественной войны.

Путин выразил уверенность, что «совместными усилиями Россия и Белоруссия будут и впредь укреплять союзнические связи, конструктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также продвигать взаимовыгодные интеграционные процессы на евразийском пространстве, что в полной мере отвечает интересам обеих стран».

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