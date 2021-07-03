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Цветы и венки торжественно возложили к монументу на Площади Победы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 3 июля в Минске к подножью монумента на Площади Победы легли венки и цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта церемония дала своего рода официальный старт торжествам в честь главного праздника белорусской государственности в столице.
Татьяна Савчик, СТВ:
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Новости Беларуси. Утром 3 июля в Минске к подножью монумента на Площади Победы легли венки и цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта церемония дала...
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