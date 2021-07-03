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«Мы вышли на первое место в Советском Союзе». Как льнозавод из Дубровно стал известен продукцией на весь мир?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В День Независимости мы вспоминаем не только тот факт, что 77 лет назад Беларусь была избавлена от фашистского гнета. В тяжелые послевоенные годы не менее героическим был путь тех, кто восстанавливал страну из руин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анатолий Босенков встал у руля Дубровенского льнозавода в 1978 году. Наша страна уже 34 года как жила под мирным небом. Но вот предприятие почему-то было сбито. И с курса, и с ног.
Анатолий Босенков, директор Дубровенского льнозавода:
Амбициозному руководителю буквально за пару лет удалось поднять завод с колен. Вместо 7 тысяч тонн в год стали перерабатывать 11 тысяч тонн льна. Из 400 действующих таких же льнозаводов по всему Советскому Союзу Дубровенский стал лидером по этому показателю.
Анатолий Босенков:
Трудовая дисциплина – залог успешной и эффективной деятельности предприятия и сегодня. В годы уже независимой страны здесь модернизировали производство, что повысило рентабельность. Расширился список выпускаемой продукции: от льноволокна до костробрикетов.
Анатолий Босенков:
Сегодня продукция Дубровенского льнозавода – это не только бренд Витебской области, но и нашей страны. Северный шелк, выращенный на белорусской земле и овеянный белорусскими ветрами, знают за тысячи километров от небольшого Дубровно.
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«Мы вышли на первое место в Советском Союзе». Как льнозавод из Дубровно стал известен продукцией на весь мир?
Новости Беларуси. В День Независимости мы вспоминаем не только тот факт, что 77 лет назад Беларусь была избавлена от фашистского гнета. В тяжелые послевоенные годы...
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