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«Мы вышли на первое место в Советском Союзе». Как льнозавод из Дубровно стал известен продукцией на весь мир?

03.07.2021 12:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В День Независимости мы вспоминаем не только тот факт, что 77 лет назад Беларусь была избавлена от фашистского гнета. В тяжелые послевоенные годы не менее героическим был путь тех, кто восстанавливал страну из руин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О тех, кто создавал новейшую историю Беларуси, узнал Виктор Пралич.

«Мы вышли на первое место в Советском Союзе». Как льнозавод из Дубровно стал известен продукцией на весь мир?

Анатолий Босенков встал у руля Дубровенского льнозавода в 1978 году. Наша страна уже 34 года как жила под мирным небом. Но вот предприятие почему-то было сбито. И с курса, и с ног.

«Мы вышли на первое место в Советском Союзе». Как льнозавод из Дубровно стал известен продукцией на весь мир?

Анатолий Босенков, директор Дубровенского льнозавода:
В то время, когда я пришел работать, завод работал очень плохо. Мы занимали то последнее, то предпоследнее место. И в то же время через шесть лет мы вышли на первое место в Советском Союзе. С тех пор мы динамично развиваемся, динамично, стабильно работаем. Мы первые с Советском Союзе освоили производственные мощности по промышленному приготовлению тресты.

«Мы вышли на первое место в Советском Союзе». Как льнозавод из Дубровно стал известен продукцией на весь мир?

Амбициозному руководителю буквально за пару лет удалось поднять завод с колен. Вместо 7 тысяч тонн в год стали перерабатывать 11 тысяч тонн льна. Из 400 действующих таких же льнозаводов по всему Советскому Союзу Дубровенский стал лидером по этому показателю.

«Мы вышли на первое место в Советском Союзе». Как льнозавод из Дубровно стал известен продукцией на весь мир?

Анатолий Босенков:
Благодаря, я считаю, очень работал коллектив стабильно. И если, когда я пришел, то у нас было 400 человеко-дней прогулов, то через год стало 100, потом 32 и так далее. Мы изжили пьянство и нарушение трудовой дисциплины.

«Мы вышли на первое место в Советском Союзе». Как льнозавод из Дубровно стал известен продукцией на весь мир?

Трудовая дисциплина – залог успешной и эффективной деятельности предприятия и сегодня. В годы уже независимой страны здесь модернизировали производство, что повысило рентабельность. Расширился список выпускаемой продукции: от льноволокна до костробрикетов.

«Мы вышли на первое место в Советском Союзе». Как льнозавод из Дубровно стал известен продукцией на весь мир?

Анатолий Босенков:
Многое мы сделали впервые в Республике. Это и импортная линия первая у нас построена, первыми мы закупили импортное оборудование, поставили генератор для выработки электроэнергии. Он один работает со всех наших заводов. И многое-многое приходится делать первыми. И раньше, и сейчас самое главное – это качество. Нужно найти способы, чтобы получить хорошую продукцию. Это вот самое главное и цель, которую мы ставим перед собой.

«Мы вышли на первое место в Советском Союзе». Как льнозавод из Дубровно стал известен продукцией на весь мир?

Сегодня продукция Дубровенского льнозавода – это не только бренд Витебской области, но и нашей страны. Северный шелк, выращенный на белорусской земле и овеянный белорусскими ветрами, знают за тысячи километров от небольшого Дубровно.

 
 
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Новости Беларуси. В День Независимости мы вспоминаем не только тот факт, что 77 лет назад Беларусь была избавлена от фашистского гнета. В тяжелые послевоенные годы...
 
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