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Митрополит Вениамин: события прошедшего года побуждают нас к тому, чтобы мы усилили молитву

03.07.2021 12:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Не только светским День Независимости будет в нашей стране. Во всех церквях, костелах, мечетях, синагогах и храмах других традиционных конфессий 3 июля молятся «За Беларусь!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие слова возносятся под сводами минского Свято-Духова кафедрального собора – рассказывает Яна Шипко.

Митрополит Вениамин: события прошедшего года побуждают нас к тому, чтобы мы усилили молитву

Сейчас, кстати, пост проходит. Стараюсь по мере возможности поститься. Вера у каждого своя, но в душе – с благоговением к Господу, Божией Матери, церкви. Здоровья нам всем, процветания и всего того, чего наш народ заслуживает.

Митрополит Вениамин: события прошедшего года побуждают нас к тому, чтобы мы усилили молитву

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Молитва «За Беларусь!» – это не что-то новое. Она уже, можно сказать, с начала нынешнего столетия совершается в наших храмах Белорусской православной церкви. Когда-то это было более системно и постоянно, но в некоторых местах уже немножко потеряло такую актуальность. Но события прошедшего года побуждают нас к тому, чтобы мы усилили молитву.

 
 
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Новости Беларуси. Не только светским День Независимости будет в нашей стране. Во всех церквях, костелах, мечетях, синагогах и храмах других традиционных конфессий 3...
 
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