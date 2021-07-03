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Митрополит Вениамин: события прошедшего года побуждают нас к тому, чтобы мы усилили молитву
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Не только светским День Независимости будет в нашей стране. Во всех церквях, костелах, мечетях, синагогах и храмах других традиционных конфессий 3 июля молятся «За Беларусь!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас, кстати, пост проходит. Стараюсь по мере возможности поститься. Вера у каждого своя, но в душе – с благоговением к Господу, Божией Матери, церкви. Здоровья нам всем, процветания и всего того, чего наш народ заслуживает.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
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Новости Беларуси. Не только светским День Независимости будет в нашей стране. Во всех церквях, костелах, мечетях, синагогах и храмах других традиционных конфессий 3...
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