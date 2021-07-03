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Глава Еврокомиссии назвала наплыв нелегалов из Беларуси в Литву "политически мотивированным"
03.07.2021 12:33 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что видит в росте незаконной миграции из Беларуси в Литву "политически мотивированную систему".
"Мы действительно видим систему (в организации нелегальной миграции – Смартпресс), политически мотивированную систему. Европейская комиссия и Европейский союз будут рядом с вами (Литвой – Смартпресс) в эти трудные времена", - сказала фон дер Ляйен, ее цитирует
Глава Еврокомиссии подчеркнула, что Литва может получить доступ к необходимым средствам в этой ситуации.
Ранее Литва
По информации литовской пограничной службы, по состоянию на 3 июля задержано 938 нелегальных мигрантов, которые пытались попасть в Литву из Беларуси. Этот показатель почти в 12 раз выше, чем был на протяжении всего 2020 года.
В связи с резким увеличением количества таких случаев в Литве усилена охрана границы и объявлено ЧП из-за наплыва мигрантов из Беларуси.
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что видит в росте незаконной миграции из Беларуси в Литву "политически мотивированную...
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