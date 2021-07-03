Источник материала: Смартпресс

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что видит в росте незаконной миграции из Беларуси в Литву "политически мотивированную систему".

"Мы действительно видим систему (в организации нелегальной миграции – Смартпресс), политически мотивированную систему. Европейская комиссия и Европейский союз будут рядом с вами (Литвой – Смартпресс) в эти трудные времена", - сказала фон дер Ляйен, ее цитирует Reuters .

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что Литва может получить доступ к необходимым средствам в этой ситуации.

Ранее Литва обвинила белорусских пограничников в причастности к схемам с нелегальной миграцией. По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, у Вильнюса есть доказательства "причастности белорусских пограничников к этому процессу, это факт". "Это организованная деятельность, определенная схема - хорошо организованная, спланированная. Это большие деньги, ведь перевозка одного человека стоит около $15 тыс.", - сказала она.

По информации литовской пограничной службы, по состоянию на 3 июля задержано 938 нелегальных мигрантов, которые пытались попасть в Литву из Беларуси. Этот показатель почти в 12 раз выше, чем был на протяжении всего 2020 года.

В связи с резким увеличением количества таких случаев в Литве усилена охрана границы и объявлено ЧП из-за наплыва мигрантов из Беларуси.