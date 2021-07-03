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Латвия усилила охрану на границе с Беларусью
Источник материала: Партизан
Латвия приняла меры по усилению контроля границы с Беларусью из-за роста нелегальной миграции в Литву, заявил и. о. заместителя начальника Государственной пограничной охраны Латвии Андрей Рогозин в эфире телеканала LSM.
По словам Рогозина, на границе с Латвией пока спокойно, но меры, чтобы выявить возможных нарушителей, уже приняты.
Он также сообщил,
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Латвия приняла меры по усилению контроля границы с Беларусью из-за роста нелегальной миграции в Литву, заявил и. о. заместителя начальника Государственной...
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