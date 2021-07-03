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«Вясна» сообщила о 22 задержаниях в Брестской области за день

03.07.2021 12:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

2 июля в Брестской области произошло 22 задержания.



Всего, по информации центра, 10 человек задержали в Бресте. Правозащитникам известно об обысках в домах у троих из них, а одного человека после задержания отпустили, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна».

Еще пятерых человек задержали в Жабинке, в доме у как минимум одного из них проходил обыск. В Пружанах правозащитникам известно о четырех задержаниях. Двоих человек задержали в Березе, у обоих проходили обыски.

Кроме того, правозащитники сообщают о задержаниях в Кобрине, однако количество задержанных и их фамилии неизвестны.
 
Теги: Брест
 
 
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2 июля в Брестской области произошло 22 задержания.
 
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