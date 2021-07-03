











По уголовному делу проходят политзаключенные: Волков Сергей, Германович Леонид, Колб Валентин, Лопух Александр, Моцук Андрей, Хвесковец Андрей, Тибец Сергей, Шандыба Александр, Шоломицкий Александр и Шоломицкий Сергей.





Дело рассматривает судья Вера Филоник. Сторону гособвинения представляют Михаил Дайнеко и Степан Ляшок.





пишет лишенный аккредитации spring96.org, что все обвиняемые в суде заявили, что по различным причинам находились возле Пинского горисполкома в ночь с 9 на 10 августа 2020 года. Все фигуранты дела, за исключением Сергея Волкова, признали, что совершали действия, предъявленные в обвинении: броски различными предметами, при этом они не преследовали цели причинения кому-либо телесных повреждений или применения насилия. Волков же пояснил, что подобрал с земли зажигалку, чтобы использовать ее в последующем, но понял, что она неисправна и отбросил в сторону. Все обвиняемые также говорили, что не принимали участия в массовых беспорядках, не действовали группой лиц, т.к. не были друг с другом знакомы, не применяли насилия, не повреждали и не уничтожали чужого имущества. Во время прений сторон гособвинитель указал,лишенный аккредитации spring96.org, что все обвиняемые в суде заявили, что по различным причинам находились возле Пинского горисполкома в ночь с 9 на 10 августа 2020 года. Все фигуранты дела, за исключением Сергея Волкова, признали, что совершали действия, предъявленные в обвинении: броски различными предметами, при этом они не преследовали цели причинения кому-либо телесных повреждений или применения насилия. Волков же пояснил, что подобрал с земли зажигалку, чтобы использовать ее в последующем, но понял, что она неисправна и отбросил в сторону. Все обвиняемые также говорили, что не принимали участия в массовых беспорядках, не действовали группой лиц, т.к. не были друг с другом знакомы, не применяли насилия, не повреждали и не уничтожали чужого имущества.









Из слов Германовича следует, что он бросил деревянную палку за спину сотрудника милиции, но ни в кого не целился, не стремился попасть. Моцук пояснил, что бросил две смятые пластиковые бутылки, но причинять ущерб своими действиями не желал, был в эмоциональном состоянии, услышал крик от кого-то из окружающих граждан, какие действиях предпринимают сотрудники милиции, испугался, предполагал, что сотрудники милиции могут с превышением служебных полномочий применить в отношении него какие-либо насильственные действия. Колб пояснил, что сотрудники милиции окружали людей, люди были напуганы, чтобы прекратить противостояние между людьми и сотрудниками органов внутренних дел он бросил в сторону строя милиции пустую полимерную бутылку. Ни в кого не целился, причинять физическое увечье сотрудникам милиции не желал. Волков пояснил, что бросил палку, так как находился в состоянии алкогольного опьянения, а сотрудники милиции толкнули его щитами, он упал. От данных действий милиционеров ему стало обидно. Тибец пояснил, что бросил бутылку и палку, также находился в состоянии алкогольного опьянения и указал, что плохо помнит данные события. Еще один обвиняемый видел, как трое сотрудников милиции избивают резиновыми палками митингующих, он испугался за собственную безопасность: опасался применение насилия со стороны сотрудников органов внутренних дел, поэтому бросил в направление строя пустую полимерную бутылку. Причинять вред никому не желал, его бутылка не долетела до сотрудников милиции. Хвесковец указал, что решил выйти и увидеть, что происходит, а при необходимости оказать помощь. Поднял с земли пустую пластиковую бутылку и синюю банку, когда бросал не стремился попасть сотрудников милиции. Находился в эмоционально возбуждённом состоянии из-за противостояния милиции с митингующими.





Вместе с тем никто из обвиняемых, за исключением Лопуха, в своих показаниях не указал, что в отношении них применялось какое-либо насилие со стороны сотрудников органов внутренних дел. Поэтому сторона обвинения ставит под сомнение показания обвиняемых и приходит к мысли о их надуманности в части мотивов и целей действий. В подтверждение позиции обвинения прокурор приводит показания свидетелей и потерпевших о том, что насилие со стороны митингующих в отношении силовиков носили массовый характер, что выразилось в нанесении ударов по экипировке и непосредственно по сотрудникам органов внутренних дел и одновременного большого количества бросков различных предметов, а также применения в отношении сотрудников пиротехнических средств, газа. Действия обвиняемых, зафиксированные на видео, направлены на насилие в отношении сотрудников милиции, повреждение и уничтожение имущества. Обстоятельства применения насилия обвиняемыми подтверждается заключениями судебно-медицинской экспертизы в отношении потерпевши[.





На просмотренном в суде видео также были слышны призывы к насильственным действиям, в том числе на демонтаж тротуарной плитки и иных подручных средств; видно, как протестующие, среди которые и обвиняемые, бросали в милиционеров палки, камни, плитку, бутылки, наносили удары ногами, руками и палками по сотрудникам милиции.





«Фактически обвиняемые присоединились к действиям иных лиц в целях достижения единого результата, в данном случае – участия в массовых беспорядках», - приходит к выводу гособвинитель.





Прокурор просил суд признать фигурантов дела виновными в совершении преступления по ч. 2 ст. 293 и назначить им наказание в виде лишения свободы с отбыванием в условиях усиленного режима на следующие сроки:





Александру Лопуху – на 5 лет и 6 месяцев;

Сергею Тибцу, Валентину Колбу, Андрею Хвесковцу – на 5 лет каждому;

Леониду Германовичу, Андрею Моцуку, Александру Шандыбе – на 4 года и 6 месяцев каждому;

Сергею Волкову, Александру Шоломицкому, Сергею Шоломицкому – на 4 года каждому.

Также Андрея Хвесковца лишить специального звания – «младший сержант внутренней службы».





Никто не признал исковые требования потерпевших и гражданских истцов, кроме Александра Лопуха, который уже компенсировал повреждение лавочки.





После этого в прениях выступили защитники. Также обвиняемые сказали последнее слово.





Приговор по делу будет озвучен 6 июля в 16.00.



