Глава Еврокомиссии назвала наплыв мигрантов в Литву через границу с Беларусью «политически мотивированным»

«Здесь мы действительно видим систему, политически мотивированную систему. Европейская комиссия и Европейский союз стоят на вашей стороне в эти трудные времена», — сказала фон дер Ляйен в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с президентом и премьером Литвы,НН со ссылкой на Reuters.