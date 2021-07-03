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Глава Еврокомиссии назвала наплыв мигрантов в Литву через границу с Беларусью «политически мотивированным»
Источник материала: Партизан
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала наплыв мигрантов в Литву через границу с Беларусью «политически мотивированным».
«Здесь мы действительно видим систему, политически мотивированную систему. Европейская комиссия и Европейский союз стоят на вашей стороне в эти трудные времена», — сказала фон дер Ляйен в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с президентом и премьером Литвы,
Также глава Еврокомиссии заявила,
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис вчера заявил, что у него не получилось связаться с властями Беларуси для обсуждения миграции. Он также сказал, что рассчитывает поехать в Ирак и Турцию, чтобы обсудить сдерживание миграции, так как, по его мнению, мигранты летают в Минск прямыми регулярными рейсами из Багдада и Стамбула. «Большинству этих людей нужно будет покинуть Литву и вернуться домой, потому что, к сожалению, они не смогут получить статус политического убежища», — добавил Ландсбергис.
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Глава Еврокомиссии назвала наплыв мигрантов в Литву через границу с Беларусью «политически мотивированным»
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала наплыв мигрантов в Литву через границу с Беларусью «политически мотивированным».
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