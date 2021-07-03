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Гороскоп на июль: кому ринуться с головой в любовь, а кому сосредоточиться на карьере?
Источник материала: UDF
Картинка носит иллюстративный характер
Овен
Июль будет очень насыщенным месяцем для Овна, полным интересных задач и встреч. Нужно быть осторожным, чтобы не столкнуться с конфликтами - как дома, так и на работе.
Любовь: влияние Солнца в Раке заставит Овна тратить много времени и энергии на семейные отношения. К сожалению, из-за влияния Меркурия возникнет несколько небольших напряженных ситуаций, которые могут разрушить хорошую атмосферу. Поэтому Овну следует быть осторожным, чтобы не провоцировать и не подогревать конфликты. Одиноким Овнам предстоит новое приятное знакомство. Меркурий сделает их очень романтичными и усилит их привлекательность.
Карьера и деньги: для Овна это будет очень загруженное время. Несмотря на хорошее настроение, он может быть немного обеспокоен тем, что не сможет все успеть, но хороший план и спокойный подход к поставленным задачам помогут со всем успешно справиться. Меркурий 9-10 июля образует соединение с Марсом во Льве, в это время стоит обратить внимание на отношения с коллегами, так как весьма возможны конфликты едва ли не на пустом месте. В финансовом отношении у Овна впереди хороший месяц.
Здоровье: это время, которое стоит использовать для пополнения запасов витамина D в организме. Нужно как можно больше бывать на свежем воздухе.
Телец
Июль будет сложным месяцем для Тельцов. Многочисленные стрессовые ситуации сильно повлияют на эмоциональное состояние.
Любовь: Солнце в Раке заставит Тельцов много времени проводить с близкими, особенно - с детьми. Партнер же может заставить Тельца чувствовать себя отвергнутым и отстраненным. Кроме того, соединение Марса и Меркурия может спровоцировать словесную агрессию в отношениях. Поэтому Тельцу не стоит забывать о своем партнере, важно показывать, насколько он для него важен. После 23 июля Венера внесет в его отношения больше мира и тепла. Одинокие Тельцы в этом месяце не встретят никого интересного. Напротив, они будут эгоцентричны и закроются для окружающих.
Карьера и деньги: июль будет довольно спокойным временем в рабочей сфере. Пришло время профессиональной "уборки". Телец закроет старые дела, доведет до конца давно отложенные, и даже, в буквальном смысле, приведет в порядок свое рабочее место. Тельцы могут рассчитывать в июле на дополнительные деньги.
Здоровье: Телец в июле не будет жаловаться на свое здоровье. Следует эффективно использовать это благоприятное время. Находитесь побольше на лоне природы, пользуйтесь ее дарами. Это также идеальное время, чтобы начать заниматься спортом на открытом воздухе.
Близнецы
Для Близнецов июль будет очень неровным месяцем, полным проблем.
Любовь: Венера и Солнце сделают начало месяца хорошим временем для серьезных переговоров, расстановки приоритетов и важных дел. Остерегайтесь 9 июля, когда Меркурий спровоцирует конфликты и недопонимание. Одинокие Близнецы из-за влияния Марса станут страстными и романтичными. Шанс встретить вторую половинку особенно велик на вашем рабочем месте.
Карьера и деньги: Пора экономить и начать рационально управлять бюджетом. Расположение планет заставит Близнецов часто отвлекаться и даже манкировать своими обязанностями. Соединение Меркурия с Марсом во Льве может привести к серьезной ссоре с боссом. В финансовом отношении это будет довольно слабый месяц. Большинство планов на отпуск не сработают, но это не значит, что вы не сможете повеселиться за меньшие деньги.
Здоровье: тяжелые блюда и сладости - не лучшая идея. Близнецам обязательно стоит изменить свой рацион и подход к питанию в целом. В противном случае вы рискуете со временем заполучить серьезные проблемы со здоровьем.
Рак
Для Рака июль будет очень удачным месяцем, в течение которого ему удастся реализовать свои планы.
Любовь: до 23 июля Солнце будет в знаке Рака, что подарит этому знаку позитивный настрой и много энергии. Отношения станут приоритетом, каждую свободную минуту Рак будет посвящать своим близким. Это хорошее время, чтобы строить планы на будущее, а также открыть новую главу в ваших отношениях. Одинокие Раки не будут задумываться о новых отношениях, они будут проводить свободное время, инвестируя в себя и свое саморазвитие.
Карьера и деньги: Благодаря Венере, а также влиянию Меркурия у Рака есть шанс привнести новое в свою жизнь. Он может начать перспективный проект или вообще - сменить работу. Судьба будет благоволить, поэтому только от него зависит, воспользуется ли он этим шансом и насколько успешно. Это хорошее время, чтобы обсудить свои идеи с начальством, заодно подняв вопрос о повышении. Рак должен верить в себя и свои способности. В начале второй декады месяца Раку стоит быть осторожнее в коллективе, так как может вспыхнуть конфликт. Однако после 16 июля, благодаря Венере, все вернется на круги своя. Рак не столкнется с дополнительными расходами, поэтому с легкостью сможет потратить лишние деньги на поездки или другие удовольствия.
Здоровье: в этом месяце Рак будет очень открытым к новому, поэтому ему следует попробовать вид спорта, к которому он раньше относился скептически. Вообще, обратите особое внимание своей физической форме.
Лев
Июль будет очень энергичным месяцем, в течение которого Лев будет сосредоточен на действиях и готов к переменам.
Любовь: Влияние Солнца и Венеры заставит Льва навести порядок в отношениях. Он закроет старые главы и откроется всему новому. Противостояние Солнца и Плутона ближе к середине месяца заставит Льва решить, что нет препятствий, которые он не может преодолеть с партнером, и что он готов к любому вызову. С другой стороны, влияние Меркурия может сделать как Львов, так и их партнеров несколько агрессивными. Одинокие Львы определенно могут рассчитывать на романтическую встречу, а то и на что большее. Планеты будут способствовать знакомству с новыми людьми и укреплению отношений.
Карьера и деньги: хотя Марс и Меркурий привнесут множество нервных ситуаций в профессиональную жизнь Льва, он может многого добиться. Это время борьбы за себя, время конкуренции и демонстрации своих достоинств. В этом месяце следует сосредоточиться на творчестве, на неординарных идеях. Следует сохранять уверенность и не сдаваться, не бояться трудностей. В финансовом отношении это будет хорошее время - Лев определенно может позволить себе не самые рациональные траты, однако все же требует проявить осторожность и умеренность.
Здоровье: в этом месяце Льву захочется сделать много, но на все не хватит времени. Нельзя пренебрегать сном, так как в какой-то момент вы можете растерять силы и энтузиазм.
Дева
Для Девы июль будет очень благоприятным в эмоциональной и профессиональной сферах.
Любовь: Солнце и Венера подарят Деве много энергии и желание проводить все свободное время с партнером. Все заботы отойдут в сторону. Это время для принятия важных решений о будущем отношений. Дева должна быть осторожна, чтобы избежать импульсивных высказываний, так как Меркурий и Марс легко рассердят любого из партнеров. Одинокие Девы имеют шанс познакомиться с кем-нибудь интересным на работе. Совместно выполняемое задание приблизит к другому человеку и заставит взглянуть на него по новому.
Карьера и деньги: планеты будут максимально способствовать профессиональному развитию Девы. Она может стать очень успешной в профессиональном плане, если не побоится говорить о своих идеях. Июль может стать поворотным моментом, но нужно много работать, чтобы добиться успеха. К счастью, можно будет рассчитывать на поддержку со стороны партнера. Марс сделает Деву более уверенной, а Венера улучшит коммуникативные навыки. Поэтому ничто не помешает достижению намеченной цели.
Здоровье: в этом месяце Дева будет немного уставшей. Следует проявлять осторожность, чтобы не получить проблемы с горлом из-за кондиционеров. В случае возникновения проблем не стоит их недооценивать, нужно как можно скорее начинать принимать лекарства. Пребывание на солнце укрепит иммунитет.
Весы
Весов ждет несколько сложных ситуаций. К счастью, получится выйти из них невредимыми.
Любовь: в отношениях Весов ждут споры и ссоры. Они будут поглощены работой, а потому могут пренебречь своим партнером. Меркурий и Марс могут легко заставить Весы взорваться, потерять контроль над эмоциями. Кроме того, Солнце в Раке заставит Весов по-другому подойти к семейному бюджету, что также не будет соответствовать планам партнера. У одиноких Весов не будет ни времени, ни желания для новых знакомств и отношений. В свободное время они будут размышлять о своей работе и карьере.
Карьера и деньги: Весам предстоит много работы. Вдобавок могут возникнуть конфликты с коллегами по работе, и даже успокаивающее действие Венеры не поможет сдержать негативные эмоции. К тому же Весам будет сложно сосредоточиться, что заметит начальство. Обязательно стоит направить свою энергию на возложенные на вас обязанности, а не на отношения с другими сотрудниками. В противном случае вы рискуете нажить врагов.
Здоровье: будьте предельно внимательны к питанию, откажитесь от "мусорной" еды и введите в свой рацион побольше свежих овощей.
Скорпион
Для Скорпионов июль будет очень энергичным, напряженным месяцем, в течение которого их ждут многие перемены.
Любовь: большое количество энергии заставит Скорпиона строить планы на будущее, особенно - связанные с финансами и управлением семейным бюджетом. У него будет много идей, и Меркурий "подарит крылья". Еще это время встреч с друзьями. Одинокие Скорпионы будут открыты для новой любви и отношений. Марс сделает их страстными и романтичными, а Солнце подарит хорошее настроение. Следует использовать это время для флирта и построения отношений.
Карьера и деньги: хотя Скорпиону будет сложно сосредоточиться на своих рабочих обязанностях, к счастью, ничего плохого не произойдет. Это хорошее время, чтобы разобраться в старых делах. Не стоит рассчитывать на дополнительный доход или бонусы в этом месяце.
Здоровье: Скорпиону следует быть осторожным с питанием и стоит сдать общие анализы, проверить здоровье.
Стрелец
Для Стрельцов июль будет хорошим месяцем для работы над своими отношениями и финансами.
Любовь: Атмосфера между Стрельцом и его партнером будет очень хорошей. Юпитер заставит проявлять сочувствие, заботу и покровительство. Поэтому отношения расцветут и выйдут на новый уровень. Одинокие Стрельцы могут рассчитывать на интересную встречу, однако она станет началом для крепкой дружбы, а не любви.
Карьера и деньги: Солнце в Раке заставит Стрельца наконец избавиться от кредитов и задолженностей. Если не удастся сделать это сразу, он и его партнер составят хороший план для погашения, что привнесет внутреннее спокойствие. Меркурий и Марс подарят энергию для действий. С другой стороны, остерегайтесь хаотичности в своих действиях и действий недоброжелателя. С финансовой точки зрения это будет очень хороший месяц. Есть шанс за неплохие деньги поучаствовать в новом перспективном проекте.
Здоровье: в июле Стрельцу следует опасаться всех видов травм, особенно на мероприятиях и собраниях. Кроме того, ему следует больше времени отдыхать. Это определенно не лучшее время для интенсивных занятий спортом и изнурительных тренировок.
Козерог
Для зодиакального Козерога июль будет довольно сложным месяцем, полным перипетий.
Любовь: с одной стороны, Юпитер сделает Козерога романтичным и открытым для своего партнера, но с другой стороны, Меркурий и Марс придадут ему раздражительности. Поэтому в отношениях его ждут очень нервные времена. Следует максимально контролировать себя, чтобы не провоцировать ненужные ссоры. В этом несколько поможет Венера. Одинокие Козероги должны быть открыты для встреч с новыми людьми - благодаря этому у них есть шанс встретить кого-то особенного, кто останется в их жизни надолго. Флиртуйте и веселитесь.
Карьера и деньги: начало месяца, благодаря влиянию Меркурия во Льве, - хорошее время для переговоров и подписания важных контрактов. Все должно идти гладко, как и планировалось. Однако в середине месяца на работе могут возникнуть довольно крупные конфликты. Зато с финансами будет хорошо - вас ждут дополнительные значительные деньги.
Здоровье: Козерогу может угрожать незначительная бактериальная инфекция. Главное начать реагировать на раннем этапе заболевания. Важно с пониманием относиться к своему телу и не недооценивать первые симптомы.
Водолей
Для Водолеев июль в целом будет неплохим месяцем, однако этому знаку нужно быть внимательным к своему здоровью.
Любовь: планеты помогут вам навести порядок в своей жизни, "разгрести" старые проблемы. У одинокого Водолея есть шанс познакомиться с новым человеком - Марс будет поощрять страсть, а Юпитер принесет удачу. Однако это будет шанс на скоротечный роман, а не на длительные отношения.
Карьера и деньги: Солнце в Раке заставит Водолея серьезно взглянуть на свои финансы. Июль будет не лучшим временем для разговора с начальством о повышении или прибавке. Вы также будете склонны отвлекаться и ошибаться, поэтому, чтобы избежать проблем, тщательно планируйте свои действия.
Здоровье: влияние Солнца, которое будет в трине к Нептуну, позволит, в частности, найти нужного медицинского специалиста, который сможет решить давно беспокоящую вас проблему со здоровьем. Дадут о себе знать старые травмы и общие боли. Именно очень важно, чтобы Водолей не откладывал посещение врача.
Рыбы
Июль для Рыб будет достаточно неровным месяцем. В отношениях все будет складываться хорошо, а вот здоровью следует уделить повышенное внимание.
Любовь: Солнце в Раке наполнит Рыб внутренним теплом и умиротворением. Предстоит время позитивных переживаний и семейных встреч, во время которых будет возможность проявить заботливость. Это поможет сблизиться с любимыми. У Рыб будет возможность "вернуться в прошлое" и завершить прошлую, негативную, главу в отношениях. Одиноким Рыбам Юпитер и Венера дадут шанс встретить человека с такими же жизненными приоритетами, что и у них.
Карьера и деньги: первая половина июля будет довольно напряженной, потому что Рыбы сосредоточат свою энергию на семейных, а не профессиональных вопросах, в ущерб последним. К счастью, во второй половине июля, благодаря влиянию Венеры в Раке, деловая активность поутихнет. В финансовом отношении это будет хорошее время. Есть большая возможность, что начальник наконец вознаградит вас за предыдущие достижения.
Здоровье: иммунная система Рыб может быть ослаблена, особенно осторожными следует быть в помещениях с кондиционерами.
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Июль будет сложным месяцем для Тельцов.
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