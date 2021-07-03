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Григорий Азаренок. Фото: tvr.by

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Азаренок старательно и даже фанатично и при этом поразительно эффективно дискредитирует власть» Сам факт нападения на Азаренка не доказан, но цели Лукашенко понятны.

вчера возмущался то ли состоявшимся, то ли планируемым покушением на телевизионного обозревателяКонечно, сам факт нападения на Азаренка не доказан, хотя цели Лукашенко понятны:- продемонстрировать агрессию оппонентов режима, которые не щадят «даже» такого «таланта»;- поднять рейтинг «жертвы» в глазах как «ябатек», так и колеблющихся.Проблема в том, что покушаться врагам режима Лукашенко на Азаренка нет никакого смысла по двум причинам:- Азаренок является индикатором восприятия мира, включая и Беларусь, со стороны Лукашенко. Иными словами, вот как Азаренок говорит о противниках режима и в целом о чем-то общем, так и говорит и понимает окружающую реальность А. Лукашенко. Это важно для борьбы с режимом. Так что в этом плане Азаренок полезен борцам с властью Лукашенко- Азаренок старательно и даже фанатично и при этом поразительно эффективно дискредитирует власть. Иными словами, он своими выступлениями словно кричит с экрана: «Посмотрите, я вот такой и как вам? А за моей спиной власть, где таких как я тысячи, и они принимают решения!». Исходя из этого Азаренок - превосходное оружие против правящего белорусского режима.Так зачем же его там типа убивать или что-то у него отрезать? Да Азаренку нужно премию какую выписать из Вильнюса.