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«Азаренок старательно и даже фанатично и при этом поразительно эффективно дискредитирует власть»

03.07.2021 12:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Азаренок старательно и даже фанатично и при этом поразительно эффективно дискредитирует власть»
Григорий Азаренок. Фото: tvr.by
Российский политолог Андрей Суздальцев прокомментировал заявление Александра Лукашенко о предотвращении покушения на телеведущего Григория Азаренка:

А. Лукашенко вчера возмущался то ли состоявшимся, то ли планируемым покушением на телевизионного обозревателя Г. Азаренка.

Конечно, сам факт нападения на Азаренка не доказан, хотя цели Лукашенко понятны:

- продемонстрировать агрессию оппонентов режима, которые не щадят «даже» такого «таланта»;

- поднять рейтинг «жертвы» в глазах как «ябатек», так и колеблющихся.


Проблема в том, что покушаться врагам режима Лукашенко на Азаренка нет никакого смысла по двум причинам:

- Азаренок является индикатором восприятия мира, включая и Беларусь, со стороны Лукашенко. Иными словами, вот как Азаренок говорит о противниках режима и в целом о чем-то общем, так и говорит и понимает окружающую реальность А. Лукашенко. Это важно для борьбы с режимом. Так что в этом плане Азаренок полезен борцам с властью Лукашенко

- Азаренок старательно и даже фанатично и при этом поразительно эффективно дискредитирует власть. Иными словами, он своими выступлениями словно кричит с экрана: «Посмотрите, я вот такой и как вам? А за моей спиной власть, где таких как я тысячи, и они принимают решения!». Исходя из этого Азаренок - превосходное оружие против правящего белорусского режима.

Так зачем же его там типа убивать или что-то у него отрезать? Да Азаренку нужно премию какую выписать из Вильнюса.
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Сам факт нападения на Азаренка не доказан, но цели Лукашенко понятны.
 
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